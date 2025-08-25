【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

【廣編特輯】

圖、文／悟空數位提供

由悟空數位代理的魅惑女團奇幻冒險 RPG 《依露希爾：星曉》宣布將於2025年推出全新Remake版本，官方以「真香冒險，依露陪你」為號召，邀請玩家即刻加入預約行列，在性感魅惑女團的陪伴下，展開一場全新奇幻冒險。

官方表示，遊戲於22日同步開啟事前預約活動，玩家只要完成預約，即可立即獲得豐富資源與限定頭像框等專屬豪禮；隨著人數集結達成 5 萬、15 萬、30 萬與 50 萬門檻，還能再解鎖 金幣 88,888、星輝 ×888、星空招募券 ×20，以及最受期待的「糯糯繁中服限定造型」，邀請團長大人在盛夏之末一同感受全新禁忌解封的Remake版本。

《依露希爾：星曉》研發團隊表示，在經歷之前的測試版本後，遊戲陸續進行了大幅度的內容優化，並正式推出最新的Remake版本。以「全面升級」為核心，除了在遊戲機制及畫面表現上，擁有顛覆以往的整體感受，同時也將女團們的束縛的禁忌全面解封，並帶來五大特色重點，讓團長大人在視覺、玩法與養成體感上都能獲得不同於之前版本的嶄新感受。

為了感謝各位團長大人長久的等待與支持，《依露希爾：星曉》特別在 Facebook 粉絲團同步舉辦社群互動抽獎活動。只要點讚官方粉絲團、公開分享活動貼文並完成事前預約，就能獲得抽獎資格。

參與活動將有機會把豐厚好禮帶回家，包括 MyCard 點數以及人氣角色「朔月」的泳衣款矽膠滑鼠墊，官方邀請團長大人們都能加入本次的活動，在遊戲內外都留下專屬的冒險記憶，共同迎接《依露希爾：星曉》 Remake 版本的盛大啟程。

全新Remake的《依露希爾：星曉》事前預約活動正火熱進行中！想要搶先體驗《依露希爾：星曉》全新冒險的玩家，務必即刻前往官網完成預約，鎖定豪華獎勵，並參與社群抽獎活動，贏取 MyCard 點數與限定周邊！想要了解進一步的遊戲內容與全新活動資訊，請密切關注 FB 官方粉絲團，以掌握第一手開服資訊。與「依露」一同啟程，開創專屬於你與全新升級的魅惑女團之間的奇幻旅程！

依露希爾：星曉Remake奇幻冒險 RPG手遊

