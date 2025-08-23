ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃無限城》台灣票房破5億　炭治郎、水柱現身信義區粉絲暴動

記者蘇晟彥／台北報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》23日票房再次傳來捷報，票房正式突破5億元大關，而官方也邀請到負責配音「竈門炭治郎」的聲優花江夏樹，以及飾演「水柱．冨岡義勇」的櫻井孝宏來台舉辦感謝場，在信義區超過千人搶拍，兩位也繼續為動畫催票，希望大家能喜歡這部作品。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台票房正式突破5億。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹(左)、水柱聲優櫻井孝宏(右)媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

《鬼滅之刃》魅力席捲全台，從8月8日上映後，至今2個禮拜票房正式突破5億，且全球各地票房仍不斷刷新中，對此，23日官方邀請到在片中負責炭治郎、水柱義勇的兩位聲優，花江夏樹及櫻井孝宏與粉絲見面，在微風南山戶外廣場吸引超過千名粉絲尖叫搶拍，也讓兩位聲優感受到台灣人的熱情。

活動中，花江與櫻井在自我介紹時，分別高喊角色的經典招式——「火之神神樂 碧羅之天」與「水之呼吸 拾壹之型 風平浪靜」，瞬間點燃全場氣氛，粉絲直呼「一飽耳福」。今天紅毯現場也聚集了破千名粉絲一睹兩位聲優風采，許多粉絲也紛紛裝扮成動畫中的角色以及帶上應援小物，現場十分熱鬧！在訪談環節中，兩人被問到看到現場眾多《鬼滅之刃》粉絲的心情時皆表示：「今天天氣很炎熱，看到這麼多粉絲來現場非常高興」，花江也打趣說：「聽到粉絲們熱情的歡呼聲，感覺都可以去殺鬼了！」。

談到本次劇場版中炭治郎與義勇在無限城內聯手對抗猗窩座的橋段，花江回答：「無限城真的是非常適合用最終局面來形容的一個篇章，在讀原作的時候自己也是非常期待這邊會怎樣呈現，炭治郎從一開始沒有這麼大的力量，但到了無限城篇都已經可以跟冨岡義勇並肩作戰了。」櫻井也透露：「這次看到無限城的畫面自己真的非常感動，加上義勇一直是在旁邊看著炭治郎與猗窩座的因緣糾葛的角色，所以在錄音時也十分小心謹慎的處理聲音的表現。」。

此外，花江還現場分享了「每次配炭治郎的聲音都是竭盡全力，錄完以後都會肚子餓」的有趣配音幕後花絮，而櫻井則表示，他在本片中印象最深刻一定要提到的是胡蝶忍在作品中有非常精采的表現，請大家一定要注意，另外就是這次每位柱都帶著不同心情以及複雜情緒闖進無限城，也希望大家也可以好好關注每位柱的表現。最後，兩人也誠摯向尚未觀賞本作的觀眾喊話這次作品有非常多的細節以及精采的情節，很適合重複多看幾次，一定可以看到不同的發現。

▲▼《鬼滅之刃》炭治郎聲優花江夏樹、水柱聲優櫻井孝宏媒體見面會，信義區活動現場吸引眾多粉絲到場追星。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：鬼滅之刃

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

《鬼滅之刃無限城》台灣票房破5億　炭治郎、水柱現身信義區粉絲暴動

