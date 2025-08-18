日遊戲公司員工涉挪用逾3億日圓資金...社長自請減薪負責

記者楊智仁／綜合報導

開發《龍族拼圖》、《召喚圖板》的日本遊戲公司GungHo Online Entertainment先前宣布，發現一名前員工在過去數年間涉嫌大規模挪用公司資金，涉案金額超過3億日圓，公司已於7月24日對該員工懲戒解僱，並準備向警方提出刑事告訴。

▼GungHo Online Entertainment。（圖／翻攝自GungHo）

根據GungHo說明，該名前員工透過第三方的工作委託網站，將公司列為發案方，自己則是假冒的接案方，虛構業務並私吞委託費用，大約涉案2億4600萬日圓。另一起案件則是透過對交易夥伴支付不存在的業務費用，造成約1億日圓損失。GungHo內部調查顯示，這起不法行為為該前員工單獨所為沒有組織性，但因該員工身為公司幹部，還進行掩蓋以規避稽核，導致事件遲遲未被發現。

事發後公司列舉多項原因，包括「前員工嚴重缺乏合規意識」、「外部業務委託流程缺乏有效防堵機制」、「權限過度集中，其他員工難以掌握業務內容」、「個別交易監控機制不足」、GungHo 表示將針對以上幾點進行檢討與強化，同時公司高層自請處分：社長森下一喜三個月內月薪減額30%、執行董事三個月內月薪減額10%。