《闇龍紀元》三部曲重製遭EA秒拒　前製作爆料「對方不想出錢」

記者黃冠瑋／綜合報導

由BioWare開發、EA所發行的系列新作《闇龍紀元：紗障守護者》於去年推出後，由於遊戲內容過於政治正確而引發爭議連帶銷量不如預期，導致後續裁員讓這款大作蒙上陰影。對此，前Bioware製作人Mark Darrah近日就透露，其實工作室內部想推遊戲前三部曲重製，但都遭到EA果斷拒絕，理由是不願提供資金。

▼《闇龍紀元》前製作人想重製卻遭EA拒絕。（圖／翻攝自《闇龍紀元》Steam）

根據外媒報導，《闇龍紀元：紗障守護者》於去年推出後，儘管在遊戲評價在媒體上都處於正面態度，但遊戲依然沒辦法吸引更多新玩家遊玩，只因為由於遊戲內容過於「政治正確」導致部分玩家抨擊，連帶影響到後續遊戲銷量不如EA預期的一半，也導致BioWare工作室面臨裁員重組，讓這款系列新作從此遙遙無期。

如今隨著先前EA在2021年推出強化復刻版的《質量效應》三部曲合輯《質量效應 傳奇版》，再加上近期《上古卷軸4》重製版推出熱賣，讓不少BioWare開發人員想效仿推出《闇龍紀元》前三部曲。對此，前Bioware製作人Mark Darrah近日接受外媒採訪時就透露，其實他還在BioWare時就曾多次向EA提出重製《闇龍紀元》前三部曲，然而卻遭EA果斷拒絕，並表示不願提供資金，讓他感到相當驚訝。

不過後續他也有解釋，重製《闇龍紀元》前三部作品的困難部分在於遊戲都是基於不同的遊戲引擎所製作，對此他也曾考慮聘請「一家看起來很有才華的模組工作室」來製作重製版，但最終EA都沒有通過。他也猜測，或許只有在不為公司帶來額外成本的情況下，EA才會批准重製版。