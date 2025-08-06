《鬼滅之刃》超大造景全台三地集結！上弦挑戰、柱訓練場沉浸體驗

記者楊智仁／綜合報導

全台規模最大的《鬼滅之刃》最強集結主題造景，8/1~9/28 期間，MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南 聯合打造沉浸式造景，融合互動裝置與經典訓練場景，完整還原主角群與「柱」們的熱血訓練。造景展出陣容更為全台最強，集結10位主角人形立牌全陣容一次到齊，邀請粉絲在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映前，體驗鬼殺隊出擊前的戰鬥氛圍。

活動期間可參加「打卡集章任務」，只要指定地點集滿印章，並於打卡區拍照上傳至活動貼文即可獲得專屬海報。現場同步推出「四款限量主題贈品」。此外，炭治郎與禰豆子也將於MITSUI OUTLET PARK三據點接力舉辦『人偶見面會』與粉絲近距離互動。

林口店打造多處沉浸式打卡亮點，其中Ⅰ館中央廣場「五柱燈庭‧心技映照之院」以日式燈籠交織出光影，顧客可轉動燈箱與五位「柱」合影；「風蛇修練場」呈現訓練場景，顧客能模仿風柱揮刀挑戰，看看是否能精準擊中木樁凹槽，也能感受蛇柱的靈巧身法；「岩柱的力之試煉」展現岩柱的堅毅精神，將手搭上趣味滾石裝置，還能測試自己的力量值；Ⅱ館東側廣場更有高達3米的「蛇柱」超萌氣偶打卡點。

台中港店於南四口推出多個人氣場景，「全集中訓練」一次集結炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助，讓顧客像是化身鬼殺隊員一起合影；「胡蝶忍的蝶屋」按下按鈕即可啟動互動機制為受傷隊員補充元氣；「上弦挑戰」則呈現無限城的震撼場景，上弦之鬼與鬼舞辻無慘現身其中，讓人彷彿置身動畫中的迎戰瞬間；南二口還有高達3米的「水柱」氣偶，顧客可近距離感受水柱的沉穩堅定氣場。

台南店呈現多個經典特訓場景，「霞柱時透無一郎─訓練場」結合木格窗與和式小屋元素，讓顧客擺出帥氣武打姿勢，與霞柱一起拍下氣勢滿點的訓練合照；「戀柱甘露寺蜜璃─柔軟度訓練」設有可愛又具挑戰性的坐姿體前彎裝置，邀請大小朋友體驗戀柱驚人的柔軟度；館內還有高達3米的「炭治郎」Q版氣偶，與顧客共創夏日限定的萌趣回憶。