《死亡擱淺2》聯動日本「黑貓宅急便」　紙箱神還原網羨：太可愛

記者黃冠瑋／綜合報導

《死亡擱淺2》已於6月26日正式上市，小島秀夫也讓遊戲延續前代作法準備各種合作彩蛋，其中玩家在主線前期抵達西堡結時，就意外發現聯動廠商「黑貓宅急便」的貨櫃與小型貨車。對此黑貓也在先前釋出合作紙箱由於商品太過熱門，因此官方決定再度販售，讓許多海外網友羨慕表示，真的太可愛了。

▼《死亡擱淺2》聯動日本黑貓宅急便推紙箱。（圖／翻攝自X／@KojiPro2015）

備受矚目的新作《死亡擱淺2：冥灘之上》已於6月26日在PS5平台正式上市，遊戲也沒讓大眾失望，不僅許多玩家都稱讚遊戲畫面效果相當精緻，甚至在綜合評分網metacritic開出90高分，其中討論度最多的莫過於遊戲出現許多合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會和hololive三期生兔田佩克拉展開合作，而近日遊戲中關於聯動日本「黑貓宅急便」的貨櫃與小型貨車又再度受到熱議，理由竟是聯動商品太過熱門。

事情其實是，日本黑貓宅急便早在先前就推出過《死亡擱淺2》聯名T恤外盒，也由於當時設計高度神還原遊戲內配送箱，因此非常廣受粉絲好評。如今粉絲不斷敲碗官方再度販售，於是黑貓宅急便為了回應粉絲要求，宣布將開放該款貨箱的單獨販售。其中消費者可以透過官方旗下包材販售網站「ネコハコ」購買，或是自8月9日起至日本心齋橋 PARCO 的快閃店選購，另外，官方除了推出原尺寸貨箱，也同步販售裝有貼紙的迷你版紙箱。

對此，消息一出後又再度於網上掀起熱議，海外網友表示，「太有意思，黑貓宅急便人員也會cosplay山姆套裝嗎」、「精緻又可愛」、「好想買，只不過已經銷售一空」、「商品太可愛了，拜託補貨吧 」。