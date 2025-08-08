《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

記者黃冠瑋／綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後，由於遊戲合作的趣味性，再加上近幾年短影音盛行，讓這款遊戲精華迅速在網上一炮而紅。然而近日卻爆出遭不法人士抄襲推出山寨版《CLIFF》甚至還出現微交易課金，讓開發者痛批，「寧願盜我們原版，也別玩這款遊戲」。

▼《PEAK》太紅遭抄襲推出山寨版《CLIFF》。（圖／翻攝自遊戲平台Roblox《CLIFF》）

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲，可說是近期輕鬆小品遊戲中最大贏家，然而熱門的同時卻也會衍生出不必要的麻煩，事情其實是官方近日在知名沙盒遊戲平台《Roblox》上發現，有不肖創作者推出一款類似《PEAK》的遊戲《CLIFF》，但仔細觀察這款遊戲會發現包含美術、封面、角色形象、名稱都和《PEAK》極為相似，根本是完全照抄，差異只在於這款是屬於免費遊戲，不過也正是因為免費關係，遊戲也包含了微交易的課金內容。

對此，《PEAK》開發者就出面表示，「說實話，我寧願盜版我們的遊戲，也不願你們玩這款充滿微交易課金的遊戲」，讓許多網友也表示認同，「我們也寧願只花錢玩最有趣的合作遊戲《PEAK》」、「你們的遊戲太好了，不用盜版，絕對值得購買」、「完全同意，優質遊戲值得真正支持，而不是不正當抄襲」。

另外，值得一提的是，《PEAK》是在6月17日推出，《CLIFF》則是在6月25日創作，雖說簡介說明有提到受到《PEAK》啟發，但未經原開發者同意就私自創作，確實不太尊重開發者。

▼《PEAK》和《CLIFF》比較圖。（圖／翻攝自《PEAK》、《CLIFF》）