ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

記者黃冠瑋／綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後，由於遊戲合作的趣味性，再加上近幾年短影音盛行，讓這款遊戲精華迅速在網上一炮而紅。然而近日卻爆出遭不法人士抄襲推出山寨版《CLIFF》甚至還出現微交易課金，讓開發者痛批，「寧願盜我們原版，也別玩這款遊戲」。

▼《PEAK》太紅遭抄襲推出山寨版《CLIFF》。（圖／翻攝自遊戲平台Roblox《CLIFF》）

▲▼《PEAK》太紅遭抄襲。（圖／翻攝自《PEAK》、《CLIFF》）

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲，可說是近期輕鬆小品遊戲中最大贏家，然而熱門的同時卻也會衍生出不必要的麻煩，事情其實是官方近日在知名沙盒遊戲平台《Roblox》上發現，有不肖創作者推出一款類似《PEAK》的遊戲《CLIFF》，但仔細觀察這款遊戲會發現包含美術、封面、角色形象、名稱都和《PEAK》極為相似，根本是完全照抄，差異只在於這款是屬於免費遊戲，不過也正是因為免費關係，遊戲也包含了微交易的課金內容。

對此，《PEAK》開發者就出面表示，「說實話，我寧願盜版我們的遊戲，也不願你們玩這款充滿微交易課金的遊戲」，讓許多網友也表示認同，「我們也寧願只花錢玩最有趣的合作遊戲《PEAK》」、「你們的遊戲太好了，不用盜版，絕對值得購買」、「完全同意，優質遊戲值得真正支持，而不是不正當抄襲」。

另外，值得一提的是，《PEAK》是在6月17日推出，《CLIFF》則是在6月25日創作，雖說簡介說明有提到受到《PEAK》啟發，但未經原開發者同意就私自創作，確實不太尊重開發者。

▼《PEAK》和《CLIFF》比較圖。（圖／翻攝自《PEAK》、《CLIFF》）

▲▼《PEAK》太紅遭抄襲。（圖／翻攝自《PEAK》、《CLIFF》）

關鍵字：PEAKSteam合作遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

推薦閱讀

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

《原神》停止支援PS4...三階段停更時間公開　玩家抱怨：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

收到任天堂警告　日慈善速通活動停播《瑪利歐》等經典遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市！主角聲優實玩秀必殺技掃蕩怪獸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司

《墮落之主》CEO稱原價就錯了

爆料者搶先曝PS6售價不變

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

最新新聞

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

《激鬥峽谷》中國三週年爆AI宣傳

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

《原神》停止支援PS4...玩家：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366