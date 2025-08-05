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密大腿再臨《萊莎的鍊金工房秘密三部曲DX》曝光　原銷量破250萬

記者黃冠瑋／綜合報導

由光榮特庫摩旗下Gust所推出的《鍊金工房》系列《萊莎的鍊金工房》三部曲，就因為角色「蜜大腿」設計而受到廣大粉絲喜愛，近日官方再度公開三部曲合輯《萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～ DX》將在11月13日搶先上市，同時也慶祝原版三部曲全球總銷量成功突破250萬套。

▼《萊莎的鍊金工房》原版三部曲全球銷量破250萬。（圖／翻攝自X／@GustAtelierPR）

▲▼《萊莎的鍊金工房》原版三部曲全球銷量破250萬。（圖／翻攝自X／@GustAtelierPR）

自從第一部《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處》在2019年問世，上市之初全球銷量便迅速突破50萬，成為當時《鍊金工房》系列中銷量最快的作品。後續官方也相繼推出了《萊莎的鍊金工房2》和《萊莎的鍊金工房3》憑藉著熱度，成功打開國際市場，讓三部曲全球銷量總計超過100萬。

對此，近日官方再度公開三部曲合輯《萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～ DX》將在11月13日搶先上市，其中在第一部劇情終將會追加阿佳特、吉洛、羅密 3 名可遊玩角色，以及トリダモノ(toridamono) 老師全新繪製的立繪，而第二部劇情將會加入新故事的「門」，講述為尋找異界之門而持續旅行的安佩爾及莉拉兩人（1代可玩角色）的外傳故事，至於第三部劇情則是會加入1代、2代有登場過的克里佛德、賽莉、吉洛成為可遊玩角色，故事則是追加他們尋找各自寶藏的故事，除此之外官方還針對遊戲戰鬥進行提升與改善。

另外，官方也驚喜宣布原版三部曲在全球總銷量成功突破250萬，《萊莎的鍊金工房～秘密三部曲～ DX》也將在PS5、PS4、NS2 、NS、Steam上推出，同時官方也強調不支援原版升級或是轉移存檔資料，雖說Switch和Switch2三部曲合輯是相同版本，但有鑑於兩者並不相容，因此也無法轉移遊戲存檔資料，要玩家格外注意。

關鍵字：萊莎的煉金工房

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