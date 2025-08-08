ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲產業對於孩童、青少年甚至年輕人是否有幫助一直存在許多爭議，像是先前美國眾議院議長麥克・強森就將年輕人沉迷於電玩視為禍源。儘管老一輩人覺得玩遊戲是有害，但神經學者Torkel Klingberg和其他研究人員則指稱，實際上孩童玩遊戲有助於提高智力，比同齡人更有處理靈活思維的能力。

▼研究人員指出玩遊戲對於孩童有助於提高智力。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼玩遊戲對於孩童有助於提高智力。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，神經學者Torkel Klingberg和其他來自德國、荷蘭、瑞典的研究人員展開對近1萬名美國9至10歲兒童的螢幕使用時間調查，並要求這些兒童每天能大約花一小時玩電子遊戲，兩年後又對這1萬名兒童其中的5000名調查以及比較，驚訝發現那些比同齡人還要玩更多電子遊戲的小孩，智商平均都高出2.5分，而他們也強調這項數據反映在了孩子閱讀理解、視覺空間處理、靈活思維、自製力和記憶力相關任務中都有顯著提升，整體結果來說他們認為孩童遊玩遊戲不僅不會損害孩子的認知能力，還有助於提高智力。

然而該項研究數據卻有人提出質疑，因為本身研究沒有包含使用螢幕時間是否影響身心、睡眠品質以及學業成績，對此該研究人員，強調該研究是著重在認知影響與孩童大腦發育之間的關係，因此他們也沒有反駁，表示這點無法發表任何言論。

另外，雖然這項研究確實支持了遊戲對智力有正面影響的觀點，但值得一提的是，這些數據是基於孩子的自我報告回饋，因此研究人員很可能低估了他們玩遊戲的具體時間，從而導致結果偏差。此外，研究也沒有考慮遊戲的類型，如果將不同遊戲做出比較，觀察那些花費大量時間玩益智和邏輯遊戲孩童與那些主要玩《要塞英雄》等在線射擊遊戲的孩子相比，很可能情況就大有不同。

關鍵字：遊戲智商

