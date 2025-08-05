《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽！「無限城、無限列車」完美再現

記者楊智仁／綜合報導
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》為近期動漫圈討論度最高話題，而動畫自放送以來，就持續有網友發現「現實版」場景，當然也包含近期的「無限城」，本篇文章將整理幾個地點，《鬼滅之刃》粉絲若有機會不妨到日本這些地方去聖地巡禮。
▼鬼滅聖地巡禮場景一覽。（圖／翻攝自推特）
日本山形縣銀山溫泉：刀匠村
《鬼滅之刃 刀匠村篇》刀匠村首集在黃昏下揭開壯闊面紗，當時馬上就有網友就點出，場景原型可能是日本山形縣的「銀山溫泉」：後方群山圍繞、建築物形狀一致、甚至還有溫泉…，種種跡象確實與「刀匠村」樣貌非常相似。
ああ、これはもう確信だわ…— やませ????山形県産 (@yama021228) April 9, 2023
建物の形が一致してるし、後ろが山、そして温泉がある…
刀鍛冶の里のモデル、銀山温泉だわ…
刀鍛冶の里って山形県にあったのね…#鬼滅の刃 #刀鍛冶の里編 pic.twitter.com/za1dtSWOQG
琦玉遠山記念館：蝶屋敷
蝶屋敷是胡蝶忍創立的醫療院所，除了照顧受傷劍士、幫助他們進行復健工作之外，也會收留一些因鬼而失去家庭的孩子。而蝶屋敷原型很可能就是琦玉縣「遠山記念館」，把這棟充滿日式風格的建築與動畫照片互相比對，外型幾乎一模一樣。
鬼滅の刃 聖地 蝶屋敷— ojizosama (@ojizosama_GT) November 19, 2020
埼玉県川島町 遠山記念館 pic.twitter.com/SJ7Co3wmLV
山形市第二公園：無限列車
炎柱「煉獄杏壽郎」大哥當時在無限列車與上弦的激烈死鬥至今仍讓人印象深刻，而動畫中醒目的黑色蒸氣列車目前日本已經沒剩幾台，而「山形市第二公園」所擺放8620蒸汽火車 ( 號碼68691 )，正是與「無限列車篇」相同型號，搭配綻放的「紫藤花」非常適合聖地巡禮。
昨日の山形市。— 山形市観光協会 (@yamagata_990) December 23, 2020
第二公園イルミネーションスタートです#第二公園 #SL #藤の花 #イルミネーション#鬼滅の刃 #無限列車 https://t.co/Gi2DgGTLpy pic.twitter.com/Px2T1n64ut
東京雲取山：炭治郎出身地
回到動畫第一季，想起「炭治郎背著禰豆子」雪地中行走畫面，這個場景正是取自於日本百大名山「雲取山」，同時也是《鬼滅之刃》官方所認證，制作團隊為了取財曾經到過當地實地考察。不過此山海拔高達 2017 公尺，想前往的旅客可能要做足功課和登山準備。
東京都最高峰の雲取山。私の大好きな山です。その雲取山が「鬼滅の刃」の聖地として注目を集めているようです。老婆心ながら、写真は冬の雲取山頂です。雪になれば本格的な装備も必要です。登ってみたいけど登山経験はないという方は春を待って登ったほうが良いかと思います。 pic.twitter.com/erOyIobX8S— 角田 ひでお 公明党 (@TsunodaHideo) November 5, 2020
蘆之牧溫泉 大川莊：無限城
《大川莊》早在《鬼滅之刃》動畫剛播出時就躍上媒體版面，每年都吸引不少粉絲來聖地巡禮，如今鬼殺隊全員踏入對方大本營展開最終決戰，《大川莊》一走入大門木製充滿日式風格且一路延伸下來多層樓的設計，從上俯瞰真的與無限城擁有超高相似度，加上浮舞台每天 16：00－18：00 會有三味線演奏，就像是「鬼滅」作品內彈著琵琶的上弦鳴女。
【話題】『鬼滅の刃』"無限城"にそっくりな旅館https://t.co/ByFRo6ajDa— ライブドアニュース (@livedoornews) July 20, 2025
福島・芦ノ牧温泉にある旅館「大川荘」によると、コスプレイヤーや、台湾など海外からの観光客が多く来訪しているという。また、30年以上前からロビーの浮き舞台で三味線の実演をしているそう。 pic.twitter.com/2zmCYuz3N0
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