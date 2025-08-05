《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽！「無限城、無限列車」完美再現

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》為近期動漫圈討論度最高話題，而動畫自放送以來，就持續有網友發現「現實版」場景，當然也包含近期的「無限城」，本篇文章將整理幾個地點，《鬼滅之刃》粉絲若有機會不妨到日本這些地方去聖地巡禮。

▼鬼滅聖地巡禮場景一覽。（圖／翻攝自推特）

日本山形縣銀山溫泉：刀匠村

《鬼滅之刃 刀匠村篇》刀匠村首集在黃昏下揭開壯闊面紗，當時馬上就有網友就點出，場景原型可能是日本山形縣的「銀山溫泉」：後方群山圍繞、建築物形狀一致、甚至還有溫泉…，種種跡象確實與「刀匠村」樣貌非常相似。

琦玉遠山記念館：蝶屋敷

蝶屋敷是胡蝶忍創立的醫療院所，除了照顧受傷劍士、幫助他們進行復健工作之外，也會收留一些因鬼而失去家庭的孩子。而蝶屋敷原型很可能就是琦玉縣「遠山記念館」，把這棟充滿日式風格的建築與動畫照片互相比對，外型幾乎一模一樣。

鬼滅の刃 聖地 蝶屋敷

埼玉県川島町 遠山記念館 pic.twitter.com/SJ7Co3wmLV — ojizosama (@ojizosama_GT) November 19, 2020

山形市第二公園：無限列車

炎柱「煉獄杏壽郎」大哥當時在無限列車與上弦的激烈死鬥至今仍讓人印象深刻，而動畫中醒目的黑色蒸氣列車目前日本已經沒剩幾台，而「山形市第二公園」所擺放8620蒸汽火車 ( 號碼68691 )，正是與「無限列車篇」相同型號，搭配綻放的「紫藤花」非常適合聖地巡禮。

東京雲取山：炭治郎出身地

回到動畫第一季，想起「炭治郎背著禰豆子」雪地中行走畫面，這個場景正是取自於日本百大名山「雲取山」，同時也是《鬼滅之刃》官方所認證，制作團隊為了取財曾經到過當地實地考察。不過此山海拔高達 2017 公尺，想前往的旅客可能要做足功課和登山準備。

蘆之牧溫泉 大川莊：無限城

《大川莊》早在《鬼滅之刃》動畫剛播出時就躍上媒體版面，每年都吸引不少粉絲來聖地巡禮，如今鬼殺隊全員踏入對方大本營展開最終決戰，《大川莊》一走入大門木製充滿日式風格且一路延伸下來多層樓的設計，從上俯瞰真的與無限城擁有超高相似度，加上浮舞台每天 16：00－18：00 會有三味線演奏，就像是「鬼滅」作品內彈著琵琶的上弦鳴女。