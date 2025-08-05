VTuber客串《死亡擱淺2》只是開端　Hololive高層提倡進軍Twitch

記者黃冠瑋／綜合報導

《死亡擱淺2》已於6月26日正式上市，小島秀夫也讓本次遊戲延續前代作法準備各式各樣合作彩蛋，像是先前公布了遊戲將會出現hololive三期生兔田佩克拉。對此，hololive母公司Cover執行長谷鄉元昭（暱稱Yagoo）近日就表示，這只是剛開始，目標是向遊戲玩家介紹VTuber，計畫進軍Twitch直播拓展不同受眾。

▼hololive計畫進軍Twitch直播。（圖／翻攝自X／@tanigox）

近幾年，VTuber已成為人們娛樂內容最受歡迎方式之一，與一般主播不同的是VTuber使用虛擬皮膚和動作捕捉技術進行線上直播，而作為日本知名VTuber公司就要提到hololive，旗下許多VTuber都是靠著以遊戲為主題進行直播，因此也接受過不少遊戲代言、工商以及聯動合作，像是先前三期生兔田佩克拉就驚喜出現在《死亡擱淺2：冥灘之上》當中。

對此，hololive母公司Cover執行長谷鄉元昭（暱稱Yagoo）近日接受專訪就指稱，向遊戲玩家推廣VTuber是目前hololive的重大目標，而這只是剛開始，只不過目前都是以日本遊戲公司為主，在英語圈的遊戲環境合作則是比較少見，因此Yagoo也表示，希望在美國以同樣策略方式進行這樣合作。他也透露西方VTuber的爆炸式增長已經將受眾範圍從動漫迷擴大到其他群體，而與《死亡擱淺 2》這樣的合作有助於hololive接觸到更廣泛、不會遇到VTuber的受眾。

此外，他也提到目前為止，旗下VTuber粉絲群主要在YouTube上建立，畢竟是從YouTube起家，但考慮到公司目標是吸引更多遊戲玩家，未來hololive很可能會更專注於Twitch平台。另外，hololive也將致力於招攬能喜歡玩美國熱門遊戲的人才，像是競技FPS遊戲，計畫將VTuber培養成能吸引特定觀眾的實況主。