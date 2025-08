《墮落之主》CEO稱數位原價就錯了　高喊「永久降價」玩家至上

記者黃冠瑋/綜合報導

類魂遊戲《墮落之主》先前迎來2.0版本更新,官方也承諾會修復遊戲崩潰問題,因此吸引許多玩家再度回歸。而執行長Marek Tyminski先前也指責「DEI全是騙局」讓不少玩家大讚,如今再度表示,在遊戲實體版降價情況下,數位版仍保持原價根本就是「錯誤」,因此決定大幅降價公司所有遊戲,玩家一切至上。

▼《墮落之主》執行長宣布永久降價遊戲。(圖/翻攝自《墮落之主》Steam)

關於遊戲定價一直以來都是開發者與玩家之間的博弈,尤其是數位版與實體版售價之間往往差異非常大,因此也讓不少玩家感到相當頭痛。在一般情況下,那些喜歡數位版或只擁有數位版主機的玩家只能等待遊戲打折,然而有時打折後的價格甚至會高於實體版,因此有不少玩家認為此等做法非常荒謬。

對此,《墮落之主》開發執行長Marek Tyminski近日就在社群上同意此觀點,同時宣布《墮落之主》將永久降價至29.9美元(約新台幣894元),其中就提到,「在實體版掉價的情況下,數位版遊戲仍保持原價,這種做法根本是錯誤的。諷刺的是,實體版的單價其實是更高,製造和銷售成本也比數位版還來得多」,因此他也決定大幅降低CI Games工作室旗下所有遊戲,並希望努力維持這個政策,一切以玩家公平至上。

對於玩家而言此項舉動可說是非常大的福利,不過其他遊戲廠商是否會跟進還不可得知,但對於遊戲圈而言可謂是很好的嘗試,畢竟實體版都降價了,數位版仍維持原價好像沒什麼道理。

Lords of the Fallen is now permanently $29.99 (was $69.99 console / $59.99 PC).



Keeping games full price on digital stores while physical copies drop is wrong.

Ironically, physical costs more per unit to make and sell.



Big discounts from inflated prices look better — but that’s… pic.twitter.com/FIMeRJ0UZT