《墮落之主》CEO稱數位原價就錯了　高喊「永久降價」玩家至上

記者黃冠瑋／綜合報導
類魂遊戲《墮落之主》先前迎來2.0版本更新，官方也承諾會修復遊戲崩潰問題，因此吸引許多玩家再度回歸。而執行長Marek Tyminski先前也指責「DEI全是騙局」讓不少玩家大讚，如今再度表示，在遊戲實體版降價情況下，數位版仍保持原價根本就是「錯誤」，因此決定大幅降價公司所有遊戲，玩家一切至上。
▼《墮落之主》執行長宣布永久降價遊戲。（圖／翻攝自《墮落之主》Steam）
關於遊戲定價一直以來都是開發者與玩家之間的博弈，尤其是數位版與實體版售價之間往往差異非常大，因此也讓不少玩家感到相當頭痛。在一般情況下，那些喜歡數位版或只擁有數位版主機的玩家只能等待遊戲打折，然而有時打折後的價格甚至會高於實體版，因此有不少玩家認為此等做法非常荒謬。
對此，《墮落之主》開發執行長Marek Tyminski近日就在社群上同意此觀點，同時宣布《墮落之主》將永久降價至29.9美元（約新台幣894元），其中就提到，「在實體版掉價的情況下，數位版遊戲仍保持原價，這種做法根本是錯誤的。諷刺的是，實體版的單價其實是更高，製造和銷售成本也比數位版還來得多」，因此他也決定大幅降低CI Games工作室旗下所有遊戲，並希望努力維持這個政策，一切以玩家公平至上。
對於玩家而言此項舉動可說是非常大的福利，不過其他遊戲廠商是否會跟進還不可得知，但對於遊戲圈而言可謂是很好的嘗試，畢竟實體版都降價了，數位版仍維持原價好像沒什麼道理。
Lords of the Fallen is now permanently $29.99 (was $69.99 console / $59.99 PC).— Marek Tyminski (@tyminski_marek) August 1, 2025
Keeping games full price on digital stores while physical copies drop is wrong.
Ironically, physical costs more per unit to make and sell.
Big discounts from inflated prices look better — but that’s… pic.twitter.com/FIMeRJ0UZT
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