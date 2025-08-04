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《86 -不存在的戰區- Alter.2》高雄動漫節首賣　女王蕾娜閃耀登場

記者楊智仁／綜合報導

第24屆台北漫畫博覽會於上周落幕，即將接力登場「2025KICA高雄國際動漫節」預定於10/10 - 10/13在高雄巨蛋體育館盛大舉辦。台灣角川今日公開會場重磅首賣──《86─不存在的戰區─(Alter.2) ―魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～―》限定&特裝雙版本情報，目前已開放限期事前預購。

▲▼86。（圖／廠商提供）

系列作品累積突破200萬冊，話題持續延燒的電擊大賞「大賞」得獎作，動畫化超人氣輕小說《86─不存在的戰區─》短篇集系列第二部，來自動畫BD的特典小說《86―不存在的戰區─(Alter.2) ―魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～―》經過潤飾修改與重新編輯，並收錄全新創作短篇後書籍化，限定＆特裝版將於2025高雄國際動漫節獨家首賣。

▲▼86。（圖／廠商提供）

《86―不存在的戰區─(Alter.2) ―魔法少女女王☆蕾娜～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～―》限定版收錄特典「長型布掛畫(含組裝桿)」、「旋轉立牌」、「2入胸章組」；特裝版特典「長型小掛軸」、「守護精靈桌墊」、「壓克力屏風」，雙版本皆收錄「本集小說With特別設計書衣」並以蕾娜為主題設計兩款「珍藏書盒」。

▲▼86。（圖／廠商提供）

【劇情簡介】

戰場來到了浩瀚星海，這片銀河當中沒有士兵──但是，還有她們與人類同在舞台在「銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞」。這艘戰艦的防衛任務，由「某個特殊族群」來擔任。率領人稱「86」並擁有神奇力量的守護精靈們，翱翔於宇宙之人，其名為──『航道淨空──魔法少女「女王☆蕾娜」，準備起飛！』、「芙拉蒂蕾娜．米利傑，『女王☆蕾娜』──出動！」魔法少女蕾娜，賭上銀河和平的戰鬥如今即將開始……。動畫BD特典小說《86─不存在的戰區─ 魔法少女女王☆蕾娜 ～戰鬥吧！銀河航行戰艦聖瑪格諾利亞～》經過潤飾修改與重新編輯，並收錄全新創作短篇後書籍化。

▲▼86。（圖／廠商提供）

關鍵字：86 -不存在的戰區-

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