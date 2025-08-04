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玩家太愛《賽馬娘》！每月花24萬買真實賽馬：讓我想到黃金船

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發公司 Cygames 超人氣作品《賽馬娘 Pretty Derby》，項目包含遊戲、動畫、漫畫和音樂的多媒體企劃，英文版本從 6 月開始可說是席捲歐美，一位玩家更將原本要課金抽卡的預算轉向現實世界，直接買了一匹真實賽馬，令整個社群為之震驚。

▼玩家買了真的賽馬。（圖／翻攝自Oxijinn Reddit）▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自Reddit）

幾天前 Reddit 用戶 Oxijinn 發文宣布他「買了一匹賽馬」，瞬間引爆歐美《賽馬娘》玩家社群，甚至還收到了粉絲們為其馬匹「Jax Belle」所繪製的可愛同人圖。實際上，Oxijinn 是以共同贊助（co-sponsor）方式參與，每年負擔 £6,000（約新台幣 24 萬元） 的飼養與訓練費用。他進一步說明「我名義上算是這匹馬的『擁有者』，但我不自己飼養或訓練牠，每月支付牠在馬場的飼養費，同時聘請專業訓練師進行比賽訓練。雖然理論上可以同時是擁有者與訓練師，但我還是選擇讓專業的來，自己則繼續訓練虛擬的賽馬娘就好。」

Oxijinn 表示，自己最喜歡的角色包括 魯道夫象徵、黃金船、春麗與目白麥昆，他會養真正的馬其實也是「碰巧有認識的育馬業者／擁有者」，因此省下了購馬的初期費用。Jax Belle 正式註冊名為「Bluebell」，作為贊助人 Oxijinn 可自由前往馬場探視，他已在本月初觀賞 Bluebell 首場比賽，雖然在賽中被另一匹馬踢到而落敗，但目前傷勢恢復良好。

被問及 Jax Belle 是否讓他聯想到哪位賽馬娘角色時，Oxijinn 說到「她目前最讓我想起的就是黃金船。」黃金船是 《賽馬娘》中個性最難預測的角色，Oxijinn 開玩笑地說「也許我會試著培養出像黃金船那種可愛亂源，但我不確定我的手機是否承受得住她的飛踢。」

關鍵字：賽馬娘

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