《PEAK》更新「吃人功能」　玩家餓慌變烤雞網笑：惡趣味拉滿

記者黃冠瑋/綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》在6月17日於Steam上推出後,由於遊戲合作的趣味性,因而在社群上一炮而紅。對此官方也在先前藏聲「Bingbong」驚嚇玩家,近日遊戲又再度加入「吃人」功能,一旦餓過頭玩家將會被想成烤雞,讓不少網友笑稱惡趣味直接拉滿。

▼《PEAK》更新玩家餓過頭會幻想隊友變烤雞。(圖/記者黃冠瑋攝)

《PEAK》是一款第一人稱合作爬山遊戲,四人將跨越障礙彼此互助一同登頂,故事設定在一場飛機失事事件,玩家必須登上山頂尋找獲救機會,遊戲也在短短不到一個月賣破500萬套佳績。由於先前官方還藏聲在「Bingbong」玩偶當中,讓不少玩家覺得開發人員很用心經營。

對此,正當玩家以為已經到遊戲可玩性極限時,官方又再度加入「吃人」功能,因為遊戲本身有著饑餓度的設定,所以當飽足值降到一定程度處於饑餓狀態時,便有一定機率將你的隊友看成一隻烤雞,玩家便可選擇E鍵把隊友吃掉,非常腦動大開的設計又再度掀起往上熱議。對此,就有網友表示,「更新太瘋狂了,和朋友玩一定笑不停」、「看來這遊戲已經堪稱巔峰神作」、「等一下讓我吃火雞吧,我保證不會咬太緊」、「惡趣味直接拉滿」。

另外,《PEAK》靠著惡趣味設定就一舉成為Steam上最受歡迎的遊戲之一,並且同時上線人數還曾一度突破11萬,並且當時開發者還提到這款遊戲推出只是為了讓開發人員放鬆而所想出的內容,但沒想到會如此熱賣,可見一款遊戲也可靠著輕鬆小品成功吸引許多玩家。

The new Peak update is wild.



If you get too hungry your friend looks like a cooked turkey and you can EAT them! pic.twitter.com/bQa2OJ4TbU