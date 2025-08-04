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3A內捲恐毀遊戲未來？前頑皮狗開發談「擬真動畫遽增拖垮進度」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著科技進步遊戲效能也一直不斷提升，而近幾年在3A遊戲大作中畫質解析度4K／60FPS已然成為檢驗遊戲顯示卡的標準，連帶製作時間也逐漸變長。然而最終呈現效果卻非常有限，導致遊戲開發很容易因此倒閉，對此，前頑皮狗開發者就表示，擬真動畫要求爆增反而是在拖慢整個遊戲開發進度。

▼前頑皮狗開發者稱動畫要求拖緩開發進程。（圖／翻攝自The Last of Us Part I Steam）

▲▼前頑皮狗開發者稱動畫要求拖緩開發進程。（圖／翻攝自The Last of Us Part I Steam）

事情其實是，一名遊戲內容創作者Davidvinc就發現近幾年隨著遊戲開發製作時間越拖越長，追求遊戲畫面的同時，反而最終呈現效果不盡理想。他就表示，「擬真動畫和3A遊戲預算幾乎要毀掉整個遊戲產業，原因是我們現在必須等10年才能玩到一個系列的新作，但要知道我們以前每年是都能玩到該系列最新遊戲，然而現在這些公司無法去實驗、創新，甚至嘗試新的IP，因為成本太高，一次失敗就意味著工作室將要被關閉」。

對此，前頑皮狗也同意此觀點，認為「超現實主義想法是拖慢這一切的主因，在追求擬真動畫需要投入大量時間，一個簡單走路、跑步、跳躍等動作，可能都需要50個動畫，但以前只需要6個動畫就可完成，當然如果玩家是希望角色像蚯蚓一樣移動的話」。他也認為擬真動畫要求爆增反而是在拖慢整個遊戲開發進度，不過是否會毀掉整個遊戲產業，他則表示有點誇張，但確實造成了許多負面影響。

關鍵字：頑皮狗3A遊戲

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