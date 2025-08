3A內捲恐毀遊戲未來？前頑皮狗開發談「擬真動畫遽增拖垮進度」

記者黃冠瑋/綜合報導

隨著科技進步遊戲效能也一直不斷提升,而近幾年在3A遊戲大作中畫質解析度4K/60FPS已然成為檢驗遊戲顯示卡的標準,連帶製作時間也逐漸變長。然而最終呈現效果卻非常有限,導致遊戲開發很容易因此倒閉,對此,前頑皮狗開發者就表示,擬真動畫要求爆增反而是在拖慢整個遊戲開發進度。

▼前頑皮狗開發者稱動畫要求拖緩開發進程。(圖/翻攝自The Last of Us Part I Steam)

事情其實是,一名遊戲內容創作者Davidvinc就發現近幾年隨著遊戲開發製作時間越拖越長,追求遊戲畫面的同時,反而最終呈現效果不盡理想。他就表示,「擬真動畫和3A遊戲預算幾乎要毀掉整個遊戲產業,原因是我們現在必須等10年才能玩到一個系列的新作,但要知道我們以前每年是都能玩到該系列最新遊戲,然而現在這些公司無法去實驗、創新,甚至嘗試新的IP,因為成本太高,一次失敗就意味著工作室將要被關閉」。

對此,前頑皮狗也同意此觀點,認為「超現實主義想法是拖慢這一切的主因,在追求擬真動畫需要投入大量時間,一個簡單走路、跑步、跳躍等動作,可能都需要50個動畫,但以前只需要6個動畫就可完成,當然如果玩家是希望角色像蚯蚓一樣移動的話」。他也認為擬真動畫要求爆增反而是在拖慢整個遊戲開發進度,不過是否會毀掉整個遊戲產業,他則表示有點誇張,但確實造成了許多負面影響。

He's right. Ultra realism slows everything down - LODs, iteration time, custom shader needs. Even the amount of animation blends goes through the roof. A simple walk into run, turn and jump can start needing 50 animations vs 6 if you're happy for them to move like earthworm Jim. https://t.co/hQdRhYokom