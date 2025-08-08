ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》再度席捲全球，最新劇場版《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》8 月 8 日台灣上映引發動漫迷高度關注。從原作漫畫累計破億冊銷量、動畫開播即創熱議話題，到劇場版成為日本影史票房冠軍，《鬼滅之刃》不只是動漫更成為一種跨世代現象。

▼《鬼滅之刃》風潮將再度席捲全球。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

票房與出版雙冠王！鬼滅刷新「日本之最」

《鬼滅之刃》動畫第一季就憑藉出色情感敘事人物共鳴、還有經費燃燒的畫面與打鬥吸引眾人目光，但要說到真的引爆全球瘋狂的還得是劇場版《無限列車篇》，疫情重創全球院線產業的背景下，卻在日本創下 404.3 億日圓票房，超越《神隱少女》的 316 億與《鐵達尼號》的 262 億，寫下日本影史新紀錄。全球票房亦突破 5 億美元，證明其不受語言與地域限制的跨文化吸引力。漫畫方面《鬼滅之刃》累積銷量已超過 2.2 億冊，更曾一度包辦日本 Oricon 書籍暢銷榜前 20 名。

代理商木棉花接受《ETtoday 遊戲雲》訪問時提到，當時透過「網路聲量、粉絲敲碗、問卷調查、社內同仁統整」等眾多因素決定代理《鬼滅之刃》，其實事前就知道它是部好作品，但會爆紅成為現象級動畫也出乎團隊的意料，天時、地利、人和伴隨許多綜合因素，加上 Ufotable 燃燒生命製作方式，真的感動上千萬動漫粉絲。

▼票房與出版雙冠王！鬼滅刷新「日本之最」。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

商業價值爆發：從便當到新幹線全面滲透生活圈、動畫邁向主流文化

《鬼滅之刃》可說是日本史上最成功 IP 商業化案例之一，官方授權商品類型超過數千種，從文具、飲料、便當、彩妝到百貨主題快閃、合作交通票券，甚至曾出現鬼滅聯名的新幹線、主題郵筒與街景裝置藝術。根據《日經新聞》統計，光在 2020～2021 年間，《鬼滅》相關IP創造的經濟效益就已達 2700 億日圓（約新台幣 600 億元）以上。而台灣市場則因木棉花代理而熱度延燒，從電影票房、角色小卡、服飾配件到影城主題店面，全方位滿足動漫粉絲與大眾消費者。《鬼滅》超狂成績也讓社群網友喊到，「如果還把動畫叫做次文化，真的說不過去」引發許多共鳴。

▼《鬼滅之刃》從便當到新幹線，全面滲透生活圈。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

製作品質革新 ufotable 改寫動畫標準

《鬼滅之刃》動畫由 ufotable 擔綱製作，其極致畫面品質與流暢打鬥場面成為動畫業界標竿，不僅《無限列車》讓人大飽眼福，第二季《遊郭篇》、第三季《刀匠村篇》中炭治郎與上弦大戰橋段堪稱神作，大量使用 3D 追蹤鏡頭、光影細緻處理與高幀率手繪動作，堪比劇場版水準的連續劇播出，讓觀眾目不轉睛。這樣的品質也影響觀眾觀影習慣，從「追劇」變成「每次看《鬼滅》都像電影般的體驗」，改變觀眾對動畫既定印象，帶動一波新世代對日本動畫的期待標準。

▼動畫品質革新 ufotable 改寫動畫標準。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

聲優與角色魅力：從二次元走進真實

聲優也是《鬼滅》魅力不可或缺的關鍵，由花江夏樹（炭治郎）、鬼頭明里（禰豆子）、松岡禎丞（伊之助）等實力派擔綱，他們透過電台、直播、演唱會甚至聲優活動電影特映場，不只為角色注入靈魂，更成為粉絲追星對象。在日本與台灣，多場「聲優感謝祭」售票一空，聲優文化正式走出二次元，與 IP 綁定形成偶像產業鏈，甚至影響票房與周邊銷量。

▼聲優也是《鬼滅》魅力不可或缺的關鍵。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

最終章啟動！《無限城篇》滿滿看點

隨著《鬼滅之刃》進入終章《無限城篇》被官方明確規劃為三部劇場版系列，以壓軸方式收尾整個主線故事。首部作品《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》於 2025 年 7 月 18 日在日本上映，目前 176 億票房刷新過往紀錄。故事聚焦鬼舞辻無慘召集所有「上弦之鬼」展開對主角群圍剿行動：包含猗窩座、童磨、黑死牟等高人氣反派，為系列最強反派戰力同場首現；視覺風格顛覆：以大面積反差與鏡像構圖營造「城中無重力感」強化詭譎與壓迫氛圍；戰鬥密度升級：連續高強度戰鬥與角色輪番登場；角色刻畫更深：揭示多位角色背景，如童磨與胡蝶忍姊妹因緣、上弦之參猗窩座再戰炭治郎宿命衝突，相信這次《無限城篇》劇場版會把《鬼滅之刃》帶到全新高峰。

▼最終章啟動！《無限城篇》滿滿看點。（圖／翻攝自木棉花）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自木棉花、推特）

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

推薦閱讀

玩遊戲有助於提高智力？　神經學者指稱「愛玩孩思維比同齡高」

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

《激鬥峽谷》中國版三週年爆AI宣傳　遭網狂批：毀了多年創作

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版　官方痛批：寧願盜原版也別玩這款

太多人問...《鬼滅之刃 無限城篇》狂做20圖：12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相！伊之助定食再現野豬頭造型

《原神》停止支援PS4...三階段停更時間公開　玩家抱怨：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

收到任天堂警告　日慈善速通活動停播《瑪利歐》等經典遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市！主角聲優實玩秀必殺技掃蕩怪獸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司

《墮落之主》CEO稱原價就錯了

爆料者搶先曝PS6售價不變

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

最新新聞

玩遊戲有助於提高智力？

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」

《激鬥峽谷》中國三週年爆AI宣傳

《PEAK》太紅遭人惡抄山寨版

《鬼滅之刃 無限城篇》12到1800歲都能看

《鬼滅之刃》餐廳全台三地亮相

《原神》停止支援PS4...玩家：太突然

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》

日慈善速通活動停播任天堂遊戲

《怪獸8號》全新遊戲8月上市

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366