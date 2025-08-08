《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》再度席捲全球，最新劇場版《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》8 月 8 日台灣上映引發動漫迷高度關注。從原作漫畫累計破億冊銷量、動畫開播即創熱議話題，到劇場版成為日本影史票房冠軍，《鬼滅之刃》不只是動漫更成為一種跨世代現象。

《鬼滅之刃》風潮將再度席捲全球。

票房與出版雙冠王！鬼滅刷新「日本之最」

《鬼滅之刃》動畫第一季就憑藉出色情感敘事人物共鳴、還有經費燃燒的畫面與打鬥吸引眾人目光，但要說到真的引爆全球瘋狂的還得是劇場版《無限列車篇》，疫情重創全球院線產業的背景下，卻在日本創下 404.3 億日圓票房，超越《神隱少女》的 316 億與《鐵達尼號》的 262 億，寫下日本影史新紀錄。全球票房亦突破 5 億美元，證明其不受語言與地域限制的跨文化吸引力。漫畫方面《鬼滅之刃》累積銷量已超過 2.2 億冊，更曾一度包辦日本 Oricon 書籍暢銷榜前 20 名。

代理商木棉花接受《ETtoday 遊戲雲》訪問時提到，當時透過「網路聲量、粉絲敲碗、問卷調查、社內同仁統整」等眾多因素決定代理《鬼滅之刃》，其實事前就知道它是部好作品，但會爆紅成為現象級動畫也出乎團隊的意料，天時、地利、人和伴隨許多綜合因素，加上 Ufotable 燃燒生命製作方式，真的感動上千萬動漫粉絲。

票房與出版雙冠王！鬼滅刷新「日本之最」。

商業價值爆發：從便當到新幹線全面滲透生活圈、動畫邁向主流文化

《鬼滅之刃》可說是日本史上最成功 IP 商業化案例之一，官方授權商品類型超過數千種，從文具、飲料、便當、彩妝到百貨主題快閃、合作交通票券，甚至曾出現鬼滅聯名的新幹線、主題郵筒與街景裝置藝術。根據《日經新聞》統計，光在 2020～2021 年間，《鬼滅》相關IP創造的經濟效益就已達 2700 億日圓（約新台幣 600 億元）以上。而台灣市場則因木棉花代理而熱度延燒，從電影票房、角色小卡、服飾配件到影城主題店面，全方位滿足動漫粉絲與大眾消費者。《鬼滅》超狂成績也讓社群網友喊到，「如果還把動畫叫做次文化，真的說不過去」引發許多共鳴。

《鬼滅之刃》從便當到新幹線，全面滲透生活圈。

製作品質革新 ufotable 改寫動畫標準

《鬼滅之刃》動畫由 ufotable 擔綱製作，其極致畫面品質與流暢打鬥場面成為動畫業界標竿，不僅《無限列車》讓人大飽眼福，第二季《遊郭篇》、第三季《刀匠村篇》中炭治郎與上弦大戰橋段堪稱神作，大量使用 3D 追蹤鏡頭、光影細緻處理與高幀率手繪動作，堪比劇場版水準的連續劇播出，讓觀眾目不轉睛。這樣的品質也影響觀眾觀影習慣，從「追劇」變成「每次看《鬼滅》都像電影般的體驗」，改變觀眾對動畫既定印象，帶動一波新世代對日本動畫的期待標準。

動畫品質革新 ufotable 改寫動畫標準。

聲優與角色魅力：從二次元走進真實

聲優也是《鬼滅》魅力不可或缺的關鍵，由花江夏樹（炭治郎）、鬼頭明里（禰豆子）、松岡禎丞（伊之助）等實力派擔綱，他們透過電台、直播、演唱會甚至聲優活動電影特映場，不只為角色注入靈魂，更成為粉絲追星對象。在日本與台灣，多場「聲優感謝祭」售票一空，聲優文化正式走出二次元，與 IP 綁定形成偶像產業鏈，甚至影響票房與周邊銷量。

聲優也是《鬼滅》魅力不可或缺的關鍵。

最終章啟動！《無限城篇》滿滿看點

隨著《鬼滅之刃》進入終章《無限城篇》被官方明確規劃為三部劇場版系列，以壓軸方式收尾整個主線故事。首部作品《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》於 2025 年 7 月 18 日在日本上映，目前 176 億票房刷新過往紀錄。故事聚焦鬼舞辻無慘召集所有「上弦之鬼」展開對主角群圍剿行動：包含猗窩座、童磨、黑死牟等高人氣反派，為系列最強反派戰力同場首現；視覺風格顛覆：以大面積反差與鏡像構圖營造「城中無重力感」強化詭譎與壓迫氛圍；戰鬥密度升級：連續高強度戰鬥與角色輪番登場；角色刻畫更深：揭示多位角色背景，如童磨與胡蝶忍姊妹因緣、上弦之參猗窩座再戰炭治郎宿命衝突，相信這次《無限城篇》劇場版會把《鬼滅之刃》帶到全新高峰。

最終章啟動！《無限城篇》滿滿看點。