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《巫師3》全球銷量破6000萬　開發者憂新作難超越喊：保持初心

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的角色扮演遊戲《巫師3：狂獵》於先前迎來10週年紀念，近日遊戲全球銷量成功突破6000萬大關，然而一件值得高興事情卻對開發者相當沉重。對此，敘事總監Philipp Weber就表示，「確實會擔憂後續《巫師4》難以超越此等佳績，但那只是數字應該秉持理念傳承下去才是目標」。

▼玩家擔憂《巫師3》難以超越。（圖／翻攝自YouTube／The Witcher）

▲▼玩家擔憂《巫師3》難以超越。（圖／翻攝自YouTube／The Witcher）

根據外媒報導，隨著《巫師3：狂獵》成功突破6000萬大關，於是就有人開始詢問，接下來新作《巫師4》要如何超越。對此，《巫師4》的敘事總監Philipp Weber近日接受外媒專訪回應此事，「我知道網上有人在問《巫師3》已經成為史上最棒的遊戲之一，但要如何超越它，事實上，我也有同樣的擔憂不知該怎麼做」，不過後續他也提到，「不認為一款遊戲只是看著數字（評論分數和銷量），就判斷它成功與否，或許在多數人認為這就是標準，但這只是一味追趕著那個數字而已」。

Philipp Weber則是認為，「想要真正傳承《巫師3》的精髓，就是秉持著先前在製作《巫師3》時所設定的理念，思考如何製作遊戲，如何真正關注這些元素，如何講述故事，並堅持下去，但同時也希望解答一些新的問題，因為新作應該給人一種真正的續集感覺，而不僅僅是重做之前就推出的作品」，最後他也提到只要確保有人會真正喜歡《巫師4》，並且希望的這些人也喜歡《巫師3》，那麼超越前作也變得不再重要。

關鍵字：巫師CDPR

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