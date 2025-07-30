爆料者曝《GTA 6》三版本價格...可能再延期至明年9月

記者楊智仁／綜合報導

備受矚目《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將問世，不過據外媒引述知名爆料者Millie A消息，遊戲可能將延期至 2026 年 9 月，而Rockstar Games 計畫發售時推出至少三種版本，分別為「標準版」、「豪華版」與「高級版」，價格從英國地區的 £69.99 ( 約 2776 台幣 ) 起跳，高階版本則將提供線上模式的提前遊玩權限。

▼爆料者曝關於《GTA 6》相關消息。（圖／翻攝自Rockstar Games）

根據爆料資訊《GTA 6》三版本英國預估定價如下：標準版 £69.99 ( 約 2776 台幣 )、豪華版 £89.99 ( 約 3569 台幣 )高級版 £109.99 ( 約 4363 台幣 )，豪華與高級版將附加「GTA 6 線上模式（暫稱）」提前體驗資格，其中高級版開放時間將早於豪華版。除了遊戲版本細節，Millie A 亦指出 Rockstar 將與 Sony 展開合作，推出《GTA 6》專屬 PlayStation 5 以及 PS5 Pro 的主機同捆組合。

Rockstar 原先以 2026 年 5 月 26 日為《GTA 6》上市目標，但根據爆料說法有可能進一步延期至 2026 年 9 月。當然確定消息還是要等官方公布為主，但眾多消息仍展現出玩家社群及市場對於《GTA 6》高度關注。