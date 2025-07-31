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《魔物獵人荒野》9月更新提前　高難度任務即襲網吐槽：太晚了

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在Steam上出現大量紅色評論，導致遊戲評價下滑嚴重。對此，官方開始加強改進先是取消「限時歷戰王」以及未來更新，近日官方再度調整原訂9月底第3彈免費內容，將提前在8月中實裝，不過卻遭網友吐槽，「太晚人都退光了」。

▼《魔物獵人荒野》9月更新提前。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人荒野》9月更新提前。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

根據官方公告資訊，原訂在9月底實裝的第3彈免費更新將提上日程，預計改為8月13日提前登場，其中將帶來新的追加魔物與增加閒置玩家相關遊戲內容，以及高難度任務系列、擁有複數技能的護石獎勵，以此解決魔物獵人面臨到更新過慢問題。

然而，事實上這種做法在《魔物獵人》系列更新中實屬相當罕見，或許會有此改動原因可能與近期更新過慢導致引起不少玩家抱怨以及Steam上出現大量紅色評論有關。在7月23日更新夏季任務「火蹈之儀」中，根據Steam DB顯示最高峰值也僅來到69,513同時在線人數，雖說相較過去1個月有回升，但與剛上市1個月相比簡直天壤之別，可見官方還需下許多功夫，才能讓流失玩家重回遊戲。

另外，關於此次更新對於多數玩家或許是一件好事，不過網上卻仍有許多玩家似乎不太買單，指稱「如果一開始就這麼做，情況就不會那麼糟糕，許多玩家都已經退出，只希望遊戲不要再崩潰」、「加速更新是好事，但希望官方能確保測試，不要讓Bug滿天飛」，但也有網友表示，「更新提前不是首要任務，當務之急是解決各種崩潰問題」、「作為三年老獵人期待高難度任務系列，希望官方真的有聽取玩家意見」。

關鍵字：魔物獵人卡普空

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