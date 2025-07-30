《寶可夢》卡牌「鳳王」借鑑作品　作者問號網析：沒法產權在那

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon TCG）熱度不斷往上飆升，而去年所推出的PTCG Pocket遊戲如今也迎來金／銀版擴充包，然而相當注重版權的寶可夢公司近日卻遭粉絲指認，擴充包中「鳳王」ex實境卡與他三年前創作畫雷同，對此網友分析，「沒辦法產權在那裡」。

▼PTCG Pocket擴充包中「鳳王」ex實境卡遭指認偷圖。（圖／翻攝自X／昼时歌）

事情其實，《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱PTCG Pocket） 24日公布全新擴充包「天與海的指引」，其中將會登場過去金／銀版本最受歡迎的寶可夢「鳳王」和洛奇亞，不過在眾多卡片中，「鳳王」ex實境卡圖像卻被一名中國繪師昼时歌發現，居然和他三年多前創作的繪畫幾乎一樣，對此讓感到相當困惑，據了解在2021年12月昼时歌分享了他關於一些寶可夢金／銀為靈感的內容創作，作品以「鳳王」為中心，周圍含包含一些前兩代寶可夢以及關東地區的三聖鳥與鳳王一起翱翔。

對此，經過兩者對比會發現，擴充包中「鳳王」ex實境卡上畫風如出一轍，並且頭部動作與翅膀弧形也幾乎雷同，讓繪師昼时歌感到相當難以置信，後續他也補充當時創作這幅畫是別人委託他創作，因此寶可夢官方如何處理他並不想管，只是作為粉絲而言，他是最不願相信這件事情會發生。

消息一出後也瞬間在網上掀起熱議，截至撰稿為止觀看數已來到2700萬，許多網友都紛紛譴責此事，「這看起來像是公然抄襲，我不太清楚法律是怎麼規定的，但我肯定在哪裡讀到過」、「如果是抄襲，感覺可以去跟官方溝通」，不過也有部分網友翻出事件發生原因，「作者2021年分享，後續2022年被盜版模型拿來製作，2025年被正式授權模型商直接拿來製成新模型，而後又被PTCG Pocket官方做成卡片實境」，但也有網友分析指出，「沒辦法產權在那裡，官方有類似免責條款指稱粉絲二次創作內容皆屬於官方，因此並沒有侵權一說，只不過都沒署名確實有點糟糕」。