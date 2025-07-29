直擊／Kson「手拿珍奶」激瘦現身台灣　聽關鍵字乖乖嚇到…不要了

記者蘇晟彥／台北報導

HTC 旗下內容創作品牌 VIVE ORIGINALS深耕虛擬偶像市場， 29日召開記者會宣布將啟動亞洲最大VTuber選秀節目「V-POP ASIA」，在現場更邀請到國際級人氣VTuber Kson（總長）來到現場與粉絲互動，總長在開場就吸著珍奶出場，聽到「乖乖」還反應超大深怕又出現台灣阿嬤，她在記者會上也分享，她認為參加海選的人一定要保持正向，同時「聲音」將會是脫穎而出的關鍵，HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘也透露有計畫邀請Kson在後續的節目中擔任客座評審，而冠軍將會獲得百萬級商業合約、專屬虛擬形象等等，將打造全新國際等級虛擬偶像。

▼人氣VTuber Kson（總長）出席HTC VPOP ASIA記者會，開場就吸著珍奶出場。（圖／記者周宸亘攝）



VIVE ORIGINALS 29日舉辦記者會，宣布亞洲最大VTuber選秀節目《V-POP ASIA》海選從即日起正式啟動，將結合科技與虛擬偶像娛樂的原創選秀節目，劉思銘表示，「V-POP ASIA選秀目標想要選出一個很棒的『聲音』，從此延伸創造出一系列的IP」，為了這個節目，團隊不僅耗費心血，更組建跨國團隊，來選出一個真正的冠軍，而優勝者將獲得超過百萬的商業合約，還有專人打造虛擬形象、動作等等。此外，他也表示，目前固定評審還不能透露，但會嘗試邀請Kson來擔任客座評審，也期待大家踴躍來報名海選。

而本次記者會重磅邀請到訂閱超過百萬、在台灣享有高人氣的國際級VTuber，同時也是現在罕見的「雙棲」（同時以真人、VT形象）虛擬偶像Kson來到現場，她一進場就帶著珍奶大口吸，讓全場粉絲暴動。她表示，其實她自己並不是一個在歌聲上非常擅長的人，但她認為這次的節目「聲音」會是一個決勝關鍵，她現場也清唱一小段自己的原創歌曲，讓粉絲暴動尖叫。

被問起能擔任VT這麼久的秘訣，她表示「要常保持熱情，這跟讀書一樣，沒有人逼你要這樣做，但你必須鞭策自己」自己如果迷惘的時候通常會選擇好好休息，但同時她也感謝粉絲，因為粉絲是不斷支持她的動力，是她的動力來源。而說起粉絲，Kson也恐懼地想起自己被粉絲餵食的過程，她說自己家裡到現在還是充滿著乖乖，不只是粉絲，甚至是乖乖公司也有，一直「源源不斷」被送來，而現場更有許多粉絲直接帶著乖乖到現場，讓她急忙大喊，「不要了不要了！」

對於想要給新鮮VTuber的意見，她也直言「請永遠保持正向」，不要輕易陷入負面情緒當中，畢竟這是一個新興產業，很多事情、內容對於觀眾、表演者可能都是「第一次」，因此懷抱正向，一起創造一個VTuber的美好未來，這是她樂見的。最後被問起還有什麼想嘗試的，有人提到「成為第一個上月球的VTuber」，她也興奮直說，「歡迎廠商爸爸來找我，只要可以上外太空，要我做什麼都願意！」

▼Kson到場吸引不少粉絲搶看。

