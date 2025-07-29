模型盛事降高雄！《航海王》系列展區「七龍珠、鬼滅」強檔一次看

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN KAOHSIUNG ～TAMASHII NEXT～」這幾天在高雄駁二藝術特區的蓬萊區B4倉庫盛大登場。本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相。

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN KAOHSIUNG」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未來島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。此外，《七龍珠》、《哥吉拉》系列也將展出一系列模型作品，讓粉絲們一睹為快。

《鋼彈》系列展區更將曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」也將同步展出讓粉絲們大飽眼福。

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN KAOHSIUNG」會場內將展出超可愛的「S.H.Figuarts 野原新之助」等眾多超高人氣作品，包含話題不斷的《膽大黨》及《怪獸8號》、擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等。不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。