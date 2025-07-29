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Dream Plaza頂樓驚見「神秘QRCODE」　民眾掃完中計大笑：來都來了

記者蘇晟彥／台北報導

Dream Plaza隆重開幕，儘管遇到停電事件，仍然不減民眾朝聖心情。對此，就有民眾發現在頂樓「夢中的花園」旁邊大樓窗戶上出現一個神祕QR-CODE，旁邊還貼著「來都來了」四個字，讓人忍不住好奇掃描，看到畫面後才發現是手遊的下載連結，讓民眾不禁大喊，「真的是大中計！」再度引起討論。

▼《傳說對決》在辦公室外牆貼上下載CODE，搭配上Dream Plaza開幕，成功吸引民眾目光。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《傳說對決》年度重磅「超7傳說日」在近期展開，恰巧遊戲辦公室位在近日剛開幕的Dream Plaza旁邊，位置還剛好在頂樓往過去就可以看到，於是官方突發期限，在自家牆上貼上各種宣傳廣告，讓路過的民眾因為好奇心就去掃描，同時搭配上近期熱門的「紅姊事件」，讓不少民眾掃完後發現是遊戲下載碼都傻眼大笑，「好啦來都來了，就載一下啦！」

對此，超7傳說日從月初就進行至今，將在8月8日結束，完成相對應挑戰就能獲得特殊獎勵，從即日起只要參加超7刮刮就有機會抽到全英雄造型、機車等大禮，此外，《傳說對決》近期也在國際賽事中斬獲好成績，閃電狼以4：2的成績戰勝泰國EA，成功奪下APL國際賽事冠軍。

▲▼ 傳說對決 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Dream Plaza頂樓成為近期民眾朝聖的熱門地標。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一Dream Plaza，空中花園。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：傳說對決

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