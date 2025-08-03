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恐怖《十三號星期五》有望復出　團隊洩漏「續作電影同步開發」

記者黃冠瑋／綜合報導

經典電影改編恐怖遊戲《十三號星期五》可說是2017年的經典之作，然而遊戲後續因為優化問題再加上版權爭議，讓這款遊戲就在2023年慘遭關服，連帶電影也停滯不前。不過如今遊戲迎來好消息，電影製作公司Horror Inc.透露全新《十三號星期五》續作即將復活，並且電影也在同步開發當中。

▼恐怖《十三號星期五》續作即將推出。（圖／翻攝自YouTube／RabidRetrospectGames）

▲▼恐怖《十三號星期五》續作即將推出。（圖／翻攝自YouTube／RabidRetrospectGames）

經典電影改編恐怖遊戲《十三號星期五》是由IllFonic團隊製作，遊戲採取8名玩家遊玩方式，且舞台設定在電影經典場景「水晶湖露營地」，其中一名玩家必須扮演殺人魔「傑森」，其餘玩家則是要想盡辦法躲避傑森追殺。玩法類似於《黎明死線》，也由於玩家可以操作特殊表情進行挑舞，因此也造就不少有趣迷因，讓《十三號星期五》再度一砲而紅。

然而隨著握有《十三號星期五》電影劇本家Victor Miller開告電影製作公司Horror Inc.後，連帶影響到IllFonic團隊開發，發行商Gun Interactive也因版權到期，讓《十三號星期五》被迫草草收攤。

如今電影製作公司Horror Inc.副總裁Robbie Barsamian在近日聖地牙哥動漫展（SDCC）上宣布《十三號星期五》即將回歸，雖說並未透露許多細節，但Robbie表示除了正在開發「傑森」全新電影續作之外，《十三號星期五》遊戲續作也在全力開發當中，並且強調遊戲是目前首要任務。

關鍵字：十三號星期五恐怖遊戲

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