中國《Light of Motiram》遭索尼開告　指控騰訊抄襲《地平線》

記者黃冠瑋／綜合報導

由中國騰訊旗下子公司Polaris Quest所開發的新遊戲《Light of Motiram》在2024年首次公布時就引起多方版權爭議，其中雷同最多的就是索尼經典IP《地平線》，也因此慘遭網友吐槽。不料近日遊戲終究還是難逃命運，索尼決定正式向騰訊發起訴訟，指控角色、封面根本照抄，惡劣程度堪稱「照搬式克隆」。

▼索尼開告騰訊《Light of Motiram》抄襲《地平線》系列。（圖／翻攝自X／@LIGHTOFMOTIRAM）

《Light of Motiram》是一款多人在線開放世界生存遊戲，背景設定在自然與機械交織的末日世界，玩家必須在充斥著機械生物的荒野中重建人類文明，並與「機械獸」對抗求生。然而如果有玩過索尼經典IP《地平線》系列的老玩家就會發現，遊戲中女主動作、設計與《地平線》系列中艾洛伊類似，並且「機械獸」戰鬥風格也根本與《地平線》中機械生物並無差別，再加上遊戲宣傳封面也極其類似，因此也被玩家指稱比《幻獸帕魯》還會抄襲。

如此誇張程度，索尼終究是不忍開告，指控騰訊透過抄襲《地平線》系列中艾洛伊來宣傳遊戲，讓許多玩家都誤以為這款遊戲就是下一部《地平線》新作，也希望法院能因此下令，禁止騰訊繼續開發或發行此款遊戲，並要求其支付所造成的損失。

不過令人驚訝的是，其實騰訊早在發表《Light of Motiram》之前就嘗試想與索尼提出合作，獲得IP《地平線》授權，打造一款以《地平線》為背景的新作，但索尼並沒有同意，然而騰訊仍未放棄並且直接推出與《地平線》相似的《Light of Motiram》。