ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漏洞百出！《死亡擱淺2》英國玩家用「山姆」臉破除年齡驗證

記者黃冠瑋／綜合報導

《死亡擱淺2》視覺效果對玩家而言可說是有目共睹，先前小島秀夫也提到多虧了全新掃描技術，才能如此還原亞洲人皮膚。沒想到近期更是傳出有玩家為了破除英國新網路安全法上路所實施年齡限制，運用主角「山姆」的臉成功通過認證，原因竟然要歸功於角色模型做的實在太逼真。

▼《死亡擱淺2》玩家用「山姆」破解年齡驗證（圖／翻攝自《死亡擱淺2》官網）

▲▼《死亡擱淺2》玩家用「山姆」破解年齡驗證（圖／翻攝自《死亡擱淺2》官網）

事情其實是，根據英國通訊管理局（Ofcom）自2025年7月25日實施《線上安全法》（Online Safety Act），目的是為了防止18歲以下未成年用戶接觸不當內容，要求各數位平台必須落實嚴格辨識未成年用戶之年齡驗證機制，也就是使用者必須上傳能證明自己年齡的自拍照，且系統有時還會要求使用者上傳不同角度照片，避免冒用他人身份。此政策上路之後掀起不少玩家認為操作太過繁瑣，於是玩家們開始尋找如何繞過系統審查。

沒想到先前《死亡擱淺2》畫面逼真的技術竟被拿來利用，並且還成功破解年齡驗證系統。首先玩家只需要使用遊戲中拍照模式並切換山姆的表情與角度，便能成功通過臉部辨識，騙過18+網站或Discord成人頻道的年齡門檻，類似手法《博德之門3》及《WWE 2K25》也都很有有可能成功，經網友分析成功關鍵就是在於要小心別讓螢幕邊緣影響到鏡頭對準角色的臉部，可見年齡驗證系統仍有許多改善空間。

關鍵字：死亡擱淺小島秀夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【比孩子還賣力】幼兒班成發老師台下狂Cue XD

推薦閱讀

模型盛事降高雄！《航海王》系列展區「七龍珠、鬼滅」強檔一次看

《柏德之門3》演員直言「AI很糟」...人類有屬於自己的魔法

Dream Plaza頂樓驚見「神秘QRCODE」　民眾掃完中計大笑：來都來了

Steam條款限制「成人遊戲題材」　Visa回應：不干涉合法購買行為

人氣作家親繪《寶可夢》插圖！《航海王》魯夫與皮卡丘夢幻同框

漏洞百出！《死亡擱淺2》英國玩家用「山姆」臉破除年齡驗證

《魔女守護者》妮可聲優來台！親眼三經典片段、曝最喜歡魔法

上色情網站先自拍！英國強推新法　網友用「遊戲角色大頭照」反制

漫博落幕五天破63萬人進場！人潮爆滿創約三億商機

史上最強主機！Switch 2日本單月賣破150萬台　遠超PS2紀錄　

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Dream Plaza頂樓出現神秘QRCODE

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

松菸突爆人潮「頂豪雨搶周邊」　

Visa回應Steam新條款：不干涉合法行為

最強主機Switch 2日單月賣破150萬台

任天堂Switch玩家不相信遊戲評級

《鬼滅之刃 無限城篇》盜錄頻傳

《死亡擱淺2》玩家用山姆破年齡驗證

漫博落幕五天破63萬人進場

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」

最新新聞

模型盛事降高雄！《航海王》系列展區

《柏德之門3》演員直言「AI很糟

Dream Plaza頂樓出現神秘QRCODE

Visa回應Steam新條款：不干涉合法行為

《週刊少年》人氣作家繪《寶可夢》插圖

《死亡擱淺2》玩家用山姆破年齡驗證

《魔女守護者》妮可聲優來台

上色情網站先自拍！英國強推新法

漫博落幕五天破63萬人進場

最強主機Switch 2日單月賣破150萬台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366