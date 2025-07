漏洞百出！《死亡擱淺2》英國玩家用「山姆」臉破除年齡驗證

記者黃冠瑋/綜合報導

《死亡擱淺2》視覺效果對玩家而言可說是有目共睹,先前小島秀夫也提到多虧了全新掃描技術,才能如此還原亞洲人皮膚。沒想到近期更是傳出有玩家為了破除英國新網路安全法上路所實施年齡限制,運用主角「山姆」的臉成功通過認證,原因竟然要歸功於角色模型做的實在太逼真。

▼《死亡擱淺2》玩家用「山姆」破解年齡驗證(圖/翻攝自《死亡擱淺2》官網)

事情其實是,根據英國通訊管理局(Ofcom)自2025年7月25日實施《線上安全法》(Online Safety Act),目的是為了防止18歲以下未成年用戶接觸不當內容,要求各數位平台必須落實嚴格辨識未成年用戶之年齡驗證機制,也就是使用者必須上傳能證明自己年齡的自拍照,且系統有時還會要求使用者上傳不同角度照片,避免冒用他人身份。此政策上路之後掀起不少玩家認為操作太過繁瑣,於是玩家們開始尋找如何繞過系統審查。

沒想到先前《死亡擱淺2》畫面逼真的技術竟被拿來利用,並且還成功破解年齡驗證系統。首先玩家只需要使用遊戲中拍照模式並切換山姆的表情與角度,便能成功通過臉部辨識,騙過18+網站或Discord成人頻道的年齡門檻,類似手法《博德之門3》及《WWE 2K25》也都很有有可能成功,經網友分析成功關鍵就是在於要小心別讓螢幕邊緣影響到鏡頭對準角色的臉部,可見年齡驗證系統仍有許多改善空間。

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification https://t.co/o9n0c0lwkI pic.twitter.com/mvYmhZZCVp