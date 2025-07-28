《金牌得主 第二季》開播時間確定！滑冰追夢勵志故事再起

記者楊智仁／綜合報導

《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是 1 月動畫強檔之一，以滑冰為主題的動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉由創作鬼才「米津玄師」獻唱增添知名度。如今官方也確定《金牌得主 第二季》將於 2026 年 1 月開播。

《金牌得主》（日語：メダリスト）是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，讓《金牌得主》在 1 月冬番當中獲得相當高的評價。

《金牌得主》3 月底時宣布第二季製作確定的消息讓粉絲們相當興奮，大家都想看到兩人在冰面上繼續努力成長的過程，儘管導演曾表示「但動畫師人數仍然不足」，不過第二季仍確定會在 2026 年 1 月開播。官方也釋出全新主視覺還有宣傳影片，更高的舞台、更厲害的對手，小祈與教練追尋著目標在冰面上翩翩起舞。