《戰地風雲6》戰術衝刺掀網論　粉絲「手部」吐槽湧500萬觀看

記者黃冠瑋／綜合報導

Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利，如今將迎來最新作《戰地風雲6》登場，官方也預計將在8月1日公開多人實機預告。不過近日有玩家針對《戰地風雲6》中的戰術衝刺進行吐槽，用簡單手勢動作解釋此項功能缺點，認為根本不必要，因而引起全網熱議。

▼《戰地風雲6》戰術衝刺掀正反論。（圖／翻攝自《戰地風雲6》Steam）

事情其實是，隨著《戰地風雲6》在7月24日搶先亮相首支預告片，並主打「終極全面戰爭」後，就有一名Youtuber Joov在個人社群上分享了關於「我的《戰地風雲6》願望清單」，在短短21秒影片中，他用第一視角方式，以手模擬遊戲中槍枝進行，認為遊戲中只需要「普通移動」、「衝刺」就好，許多槍戰遊戲的二段衝刺，如果按得過快很容易變成速度更驚人的「戰術衝刺」，很容易造成不必要麻煩。

影片一出後瞬間在網上爆紅，吸引超過510萬人觀看，不過關於「戰術衝刺」的好壞可說是眾說紛紜，有的人認為該項功能仍是不錯選擇，特別是在這種《戰地風雲》地圖地形的幀數行動，如果地圖過大，玩家則是可以運用此技巧更快速移動。

然而有些玩家則認同Joov觀點，因為一般這種加速差異並不大，並且有些限制，更是舉例《決勝時刻》2019年開始，因為戰術衝刺的出現，每一人在對槍時都是衝來衝去的躲子彈，在逃跑過程更是出現一些奇怪舉動，讓玩家還以為是遊戲Bug，而有玩家則是提出可以修改衝刺時槍枝造成的負擔，以此減緩玩家操作難度。