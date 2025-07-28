玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著任天堂宣布首發遊戲《瑪利歐賽車世界》將以售價80美元（約新台幣2280元）上市後，讓不少玩家開始擔心許多開發商會開始紛紛效仿。對此作為微軟第一方大作《天外世界2》也在先前跟進引起許多玩家反彈，不過如今官方考量到新作IP粉絲基礎不夠恐影響購買意願，因此決定調降售價。

▼微軟決定《天外世界2》不跟進售價80美元。（圖／翻攝自Ｘ／The Outer Worlds）

自從任天堂宣布正式將遊戲定價拉高到80美元（約新台幣2280元）後，許多玩家所擔心未來是否會有更多的廠商、遊戲商跟進，沒想到正如玩家所料微軟在5月初就宣布也將調漲旗下遊戲售價，而《天外世界2》也成為首款定價80美元（約新台幣2280元）遊戲，消息一出迅速引發社群玩家強烈反彈。

對此，《天外世界2》的遊戲總監 Brandon Adler接受訪問表示，「為什麼售價會訂在80美元（約新台幣2280元）得要去問Xbox，開發團隊沒辦法決定」。如今或許是玩家反彈聲量比預期還大，微軟決定調降《天外世界2》預購價格，此外，官方也強調如果是已經以80美元（約新台幣2280元）的價格預購的玩家們，能直接與自己預購的平台申請退款，平台方也會主動發送退款通知給玩家，另外也向玩家保證，在今年年底的假期並不會將任何遊戲賣到80美元（約新台幣2280元），而是維持70美元（約新台幣1995元）的銷售價格。