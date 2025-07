玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

記者黃冠瑋/綜合報導

隨著任天堂宣布首發遊戲《瑪利歐賽車世界》將以售價80美元(約新台幣2280元)上市後,讓不少玩家開始擔心許多開發商會開始紛紛效仿。對此作為微軟第一方大作《天外世界2》也在先前跟進引起許多玩家反彈,不過如今官方考量到新作IP粉絲基礎不夠恐影響購買意願,因此決定調降售價。

▼微軟決定《天外世界2》不跟進售價80美元。(圖/翻攝自X/The Outer Worlds)

自從任天堂宣布正式將遊戲定價拉高到80美元(約新台幣2280元)後,許多玩家所擔心未來是否會有更多的廠商、遊戲商跟進,沒想到正如玩家所料微軟在5月初就宣布也將調漲旗下遊戲售價,而《天外世界2》也成為首款定價80美元(約新台幣2280元)遊戲,消息一出迅速引發社群玩家強烈反彈。

對此,《天外世界2》的遊戲總監 Brandon Adler接受訪問表示,「為什麼售價會訂在80美元(約新台幣2280元)得要去問Xbox,開發團隊沒辦法決定」。如今或許是玩家反彈聲量比預期還大,微軟決定調降《天外世界2》預購價格,此外,官方也強調如果是已經以80美元(約新台幣2280元)的價格預購的玩家們,能直接與自己預購的平台申請退款,平台方也會主動發送退款通知給玩家,另外也向玩家保證,在今年年底的假期並不會將任何遊戲賣到80美元(約新台幣2280元),而是維持70美元(約新台幣1995元)的銷售價格。

Dear Galactic Citizens!⁰⁰We have received your SOS via skip drone about the pricing. As an organization devoted to making sure that corporations do not go unfettered, we at the Earth Directorate have worked with [REDACTED] to revise the price of The Outer Worlds 2. While this… pic.twitter.com/skOjxWBXIB