ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著任天堂宣布首發遊戲《瑪利歐賽車世界》將以售價80美元（約新台幣2280元）上市後，讓不少玩家開始擔心許多開發商會開始紛紛效仿。對此作為微軟第一方大作《天外世界2》也在先前跟進引起許多玩家反彈，不過如今官方考量到新作IP粉絲基礎不夠恐影響購買意願，因此決定調降售價。

▼微軟決定《天外世界2》不跟進售價80美元。（圖／翻攝自Ｘ／The Outer Worlds）

▲▼微軟決定《天外世界2》不跟進售價80美元。（圖／翻攝自Ｘ／The Outer Worlds）

自從任天堂宣布正式將遊戲定價拉高到80美元（約新台幣2280元）後，許多玩家所擔心未來是否會有更多的廠商、遊戲商跟進，沒想到正如玩家所料微軟在5月初就宣布也將調漲旗下遊戲售價，而《天外世界2》也成為首款定價80美元（約新台幣2280元）遊戲，消息一出迅速引發社群玩家強烈反彈。

對此，《天外世界2》的遊戲總監 Brandon Adler接受訪問表示，「為什麼售價會訂在80美元（約新台幣2280元）得要去問Xbox，開發團隊沒辦法決定」。如今或許是玩家反彈聲量比預期還大，微軟決定調降《天外世界2》預購價格，此外，官方也強調如果是已經以80美元（約新台幣2280元）的價格預購的玩家們，能直接與自己預購的平台申請退款，平台方也會主動發送退款通知給玩家，另外也向玩家保證，在今年年底的假期並不會將任何遊戲賣到80美元（約新台幣2280元），而是維持70美元（約新台幣1995元）的銷售價格。

關鍵字：天外世界Xbox

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

推薦閱讀

玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　安排午夜「最速上映」

快訊／電競界震撼彈！「聯盟之神」Faker確定征戰至2029年

《PEAK》開發者藏聲「Bingbong」　戲弄玩家嚇喊：別拋下我

《上古卷軸》開發先父爆癌末離職　「時間不多」粉絲哀痛祈福

7米巨型史迪奇襲擊信義區！URDU WISHER主題店夜間點燈美到爆炸

《分裂之門2》內容貧乏「重回封測」　創辦人坦承：上市過早

微軟遊戲部大規模裁員　執行長強調「表現強勁」AI是核心戰略

《艾爾登法環》DLC賣破千萬套！《黑夜君臨》破500萬玩家好評

救公主40年被發「好人卡」...任天堂稱瑪利歐與碧姬只是好朋友

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」

松菸突爆人潮「頂豪雨搶周邊」　

《鬼滅之刃》主題曲全球上架

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

《鬼滅之刃》 新宿車站超多出口像無限城

玩家探討Switch2地區預購差異

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

《汪達與巨像》導演談現今遊戲

《鬼滅之刃 無限城篇》盜錄頻傳

任天堂Switch玩家不相信遊戲評級

最新新聞

《天外世界2》宣布降低售價80美

《鬼滅之刃 無限篇》台灣首周特典公開　

快訊／T1官宣「Faker續約至2029年」

《PEAK》開發者藏聲「Bingbong」

《上古卷軸》開發先父爆癌末離職

7米巨型史迪奇襲擊信義區！

《分裂之門2》內容貧乏重回封測

微軟大裁員...執行長喊「表現強勁」

《艾爾登法環》DLC賣破千萬套

任天堂稱瑪利歐與碧姬只是好朋友

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366