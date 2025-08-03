成人遊戲下架延燒！玩家連署破12萬　訴求「金融審查」停止干預

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam營運商Valve以及獨立遊戲平台 Itch.io接續傳出因為違反「金融審查」機制，因此決定下架成人向相關遊戲和成人遊戲搜尋標籤，引發全網玩家不滿並發起連署。近日連署已成功突破12萬份，甚至《尼爾：自動人形》的遊戲總監橫尾太郎也響應此事，並訴求停止這種限制玩家選擇的審查機制。

▼橫尾太郎聲援停止金融審查遊戲連署破12萬。（圖／翻攝自《尼爾：自動人形》Steam）

根據外媒報導，近日Steam平台和獨立遊戲網站Itch.io都受到來自金融支付夥伴的壓力，而被迫下架許多成人遊戲、推行更嚴格政策，而這些背後原因竟是因為澳洲女權團體「Collective Shout」的運作所推動。雖說這種政策已不是第一次發生，像是去年國外漫畫網站「漫畫圖書館Z」同樣因為信用卡機構、金融服務停止支援而被迫只能關閉，但此事攸關遊戲玩家權利，因此讓許多玩家感到相當不滿，並發起連署。

對此，《尼爾：自動人形》的遊戲總監橫尾太郎在日前也發表關於此事觀點，認為「出版內容相關產業一直以來都面臨許多超出法律的規範，但當付款處理商們能夠自行決定干預此事，在這層面上是相當危險」。這也意味著可以控制金融服務來限制別人的言論自由，不僅僅只是表面上限制成人內容問題，更很有可能足以威脅民主安全。

另外，關於玩家發起請願連署已成功來到12.9萬份，其中許多玩家都呼籲Visa 與 Mastercard 兩大信用卡公司停止審查符合法律的合法內容，也不要受到某些激進團體的影響，強調激進團體並不代表所有人玩家的想法。