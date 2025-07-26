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救公主40年被發「好人卡」...任天堂稱瑪利歐與碧姬只是好朋友

記者楊智仁／綜合報導

想到遊戲界最具代表性情侶組合時，或許大家心中會想到瑪利歐與碧姬公主，他們陪伴彼此走過將近 40 年時光，雖然任天堂從來沒有明確表示他們是一對情侶，但多年來的市場行銷以及瑪利歐不顧自身安危、一次又一次為了拯救她而奔走的冒險，都多少暗示他們之間特殊情感。可惜的是，看來我們最喜愛的水管工這 40 年來似乎只是一直被「當好人」而已。

▲▼公主。（圖／翻攝自推特）

任天堂每日新聞 App「Nintendo Today」曾刊登一篇碧姬公主的角色介紹，其中寫到「碧姬公主與瑪利歐是好朋友，並且總是在對方需要時互相幫助。」該消息一出馬上引發網友們熱烈討論，「這麼多年的親吻算甚麼」、「信仰崩塌啦」、「給好閨蜜一個『唇』友誼」、「庫巴跟瑪利歐才是真愛」

當然，這也不是任天堂第一次這樣模糊曖昧，《薩爾達傳說：王國之淚》中，林克與薩爾達明明住在只有一張床的家裡，官方仍拒絕承認他們交往。而分析也指出，任天堂很可能是出於過度保守，試圖把旗下角色塑造成「純潔、闔家觀賞」的形象，刻意忽略現實世界中「戀愛關係的存在」。

關鍵字：瑪利歐

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