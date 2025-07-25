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直擊／松菸突爆人潮「頂豪雨搶周邊」　上班民眾嚇傻狂問：這是啥

記者蘇晟彥／台北報導

松菸文創園區 25日突然爆出大量人潮，頂著豪雨、撐著傘排隊，吸引不少上班族、民眾嚇傻狂問「是有好康拿嗎？」原來是HoYoverse（米哈遊）旗下手遊《崩壞：星穹鐵道》、《原神》等遊戲舉辦線下活動，現場將贈送限定周邊讓玩家冒著雨也要領到，此外，蘋果（Apple）也在場設攤，邀請民眾實際透過Apple Vision Pro體驗系列作最強魅力，歡迎大家到現場試玩。

▼超過千名粉絲到場搶限定周邊，吸引不少民眾圍觀。

▲▼ 米哈遊 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 米哈遊 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 米哈遊 。（圖／記者蘇晟彥攝）

HoYoverse 帶著旗下遊戲《絕區零》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》、《崩壞3rd》等，在松山文創園區2號到5號倉庫的線下實體活動資訊，從25日至27日限定，直接將往年在漫博的人潮拉出來，同時祭出限定報到禮，包含超萌的邦布耳朵造型髮箍、限定小卡等，在開幕第一天就吸引超多玩家參加。

對此，記者實際走訪，發現從二號倉庫門口就開始湧入大量人潮，雖然刮著強風、下著大雨，但大家還是乖乖撐傘等待進場機會，預估人潮綿延超過數公里，一路繞了好幾圈都看不見盡頭，而有不少在松菸上班的民眾看到也嚇到，以為又是什麼明星的限定周邊開搶，一問之下才知道是手遊的實體活動，也讓他們驚呼連連。

此外，蘋果（Apple）也進駐到活動中，在場設置遊戲體驗區，玩家可透過 iPhone、iPad 與 Vision Pro，享受沉浸式遊戲體驗，尤其是透過Vision Pro 實際遊玩《崩壞：星穹鐵道》，跟實際在平板上滑是完全不一樣的感受，推薦系列作的粉絲可以到場同樂。

▼HoYoverse 遊戲中的人氣吉祥物也到場同歡。

▲▼ 米哈遊 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 米哈遊 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：米哈遊松菸

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