《戰地風雲6》封測急轉彎開放武器選擇　首次宣傳預告即將來襲

記者黃冠瑋/綜合報導

Electronic Arts(EA)旗下《戰地風雲》系列,歷經《戰地風雲2042》上市失利,再加上先前就由於最新作《戰地風雲6》封測將取消兵種武器限制引起大批玩家反彈。不過EA近日宣布,將會同時提供武器限制以及開放武器兩種模式選擇,並且預計將在7月24日釋出首次宣傳預告片。

▼《戰地風雲6》首度預告即將來襲。(圖/翻攝自《戰地風雲2042》Steam)

《戰地風雲6》是由4個不同的工作室共同參與開發,包括DICE、Motive、Ripple Effect 和Criterion,隨著歷經《戰地風雲2042》上市失利,EA執行長Andrew Wilson也強調,該遊戲是EA最野心勃勃的項目之一,希望透過此款遊戲試圖找回《戰地風雲》系列在玩家心中地位。

雖說在首次封測時,官方積極互動並重新找回《戰地風雲》系列經典的64人對戰以及兵種系統,讓許多封測玩家感到誠意滿滿。然而5月底卻傳出開發團隊有想要把兵種武器限制取消,沒想到惹來許多玩家大量批評,而關於兵種武器,指的是每個職業都會有其標誌型武器,如偵查兵使用狙擊槍時,能有更長的屏住呼吸時間優勢,因此玩家認為取消武器限制將會丟失遊戲特色。

不過,或許EA有認真聽取玩家意見,在此次聲明中表示,「開放武器與封閉武器限制,何不兩者皆有?」,也意味著在未來的公開測試,玩家可能可以選擇體驗經典的《戰地風雲》兵種,也就是玩家的槍械武器可以由自己的兵種決定,又或者直接不要這些限制自由搭配。另外,官方也將在7月24日展開全球首次預告,更多相關情報將會同步釋出,想必距離新作上市已經不遠了。

Open Weapons vs Closed Weapons



Why not both?



Starting at Open Beta players can choose official playlists with Signature Weapons locked to class, or not.



More to come.