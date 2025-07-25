《戰地風雲6》封測急轉彎開放武器選擇　首次宣傳預告即將來襲

記者黃冠瑋／綜合報導

Electronic Arts（EA）旗下《戰地風雲》系列，歷經《戰地風雲2042》上市失利，再加上先前就由於最新作《戰地風雲6》封測將取消兵種武器限制引起大批玩家反彈。不過EA近日宣布，將會同時提供武器限制以及開放武器兩種模式選擇，並且預計將在7月24日釋出首次宣傳預告片。

▼《戰地風雲6》首度預告即將來襲。（圖／翻攝自《戰地風雲2042》Steam）

《戰地風雲6》是由4個不同的工作室共同參與開發，包括DICE、Motive、Ripple Effect 和Criterion，隨著歷經《戰地風雲2042》上市失利，EA執行長Andrew Wilson也強調，該遊戲是EA最野心勃勃的項目之一，希望透過此款遊戲試圖找回《戰地風雲》系列在玩家心中地位。

雖說在首次封測時，官方積極互動並重新找回《戰地風雲》系列經典的64人對戰以及兵種系統，讓許多封測玩家感到誠意滿滿。然而5月底卻傳出開發團隊有想要把兵種武器限制取消，沒想到惹來許多玩家大量批評，而關於兵種武器，指的是每個職業都會有其標誌型武器，如偵查兵使用狙擊槍時，能有更長的屏住呼吸時間優勢，因此玩家認為取消武器限制將會丟失遊戲特色。

不過，或許EA有認真聽取玩家意見，在此次聲明中表示，「開放武器與封閉武器限制，何不兩者皆有？」，也意味著在未來的公開測試，玩家可能可以選擇體驗經典的《戰地風雲》兵種，也就是玩家的槍械武器可以由自己的兵種決定，又或者直接不要這些限制自由搭配。另外，官方也將在7月24日展開全球首次預告，更多相關情報將會同步釋出，想必距離新作上市已經不遠了。