任天堂Switch玩家不相信「遊戲評級」　稱：騙局炒作毫無意義

記者黃冠瑋／綜合報導

關於一件物品如果經過評鑑或許可以它的價值再度翻倍，像是《寶可夢》集換式實體卡牌經過鑑定一張就可以賣到幾十萬都有可能。然而對於熱愛遊戲主機玩家而言卻不樂見此事，近日就有許多任天堂玩家認為，Switch2上那些遊戲不應該受到評鑑，因為仍會販售很長時間，根本毫無意義只是為了炒作而已。

▼Switch2玩家認為遊戲評級只是炒作。（圖／翻攝自ebay）

事情其實是，近年隨著對漫畫和交易卡評級興起，來帶這股評級風潮也席捲到電子遊戲當中，然而有過評級經驗的收藏家就會知道，一件物品不僅僅只是觀看它的內容，反而著重在物品外觀本身是否完整以及稀缺性，評級過後遊戲片就會用塑膠模卡鎖住，因此評鑑過後玩家只能欣賞並不能打開遊玩。對此，一位海外玩家就在Reddit Switch2版上分享看到2023年所推出的《超級瑪利歐兄弟奇蹟版》被鎖在帶有分級標籤的塑膠盒，讓他感到相當厭惡，事情也迅速在網上掀起一波熱議。

對此，就有許多玩家也表示厭惡此等現象，「我不明白給一款仍在銷售、而且很可能還會在很長一段時間內以數位版形式發售的現代遊戲評級有什麼意義」、「評級等於騙局，只是想炒作根本不想再看到此事」、「一款遊戲是用來體驗遊玩，而不是你認為很值錢就把它鎖在塑膠盒裡」。

另外，也有玩家點出其中確實有利潤可圖，舉例來說一款評價9.8分的《薩爾達傳說：曠野之息》售價可以賣到150美元至200美元（相當於4500至6000新台幣），而原價是60美元（約新台幣1800元），扣除鑑定費1200台幣，可獲得50美元的利潤（約新台幣1500元）。