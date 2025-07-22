ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂Switch玩家不相信「遊戲評級」　稱：騙局炒作毫無意義

記者黃冠瑋／綜合報導

關於一件物品如果經過評鑑或許可以它的價值再度翻倍，像是《寶可夢》集換式實體卡牌經過鑑定一張就可以賣到幾十萬都有可能。然而對於熱愛遊戲主機玩家而言卻不樂見此事，近日就有許多任天堂玩家認為，Switch2上那些遊戲不應該受到評鑑，因為仍會販售很長時間，根本毫無意義只是為了炒作而已。

▼Switch2玩家認為遊戲評級只是炒作。（圖／翻攝自ebay）

▲▼Switch2玩家認為遊戲評級只是炒作。（圖／翻攝自ebay）

事情其實是，近年隨著對漫畫和交易卡評級興起，來帶這股評級風潮也席捲到電子遊戲當中，然而有過評級經驗的收藏家就會知道，一件物品不僅僅只是觀看它的內容，反而著重在物品外觀本身是否完整以及稀缺性，評級過後遊戲片就會用塑膠模卡鎖住，因此評鑑過後玩家只能欣賞並不能打開遊玩。對此，一位海外玩家就在Reddit Switch2版上分享看到2023年所推出的《超級瑪利歐兄弟奇蹟版》被鎖在帶有分級標籤的塑膠盒，讓他感到相當厭惡，事情也迅速在網上掀起一波熱議。

對此，就有許多玩家也表示厭惡此等現象，「我不明白給一款仍在銷售、而且很可能還會在很長一段時間內以數位版形式發售的現代遊戲評級有什麼意義」、「評級等於騙局，只是想炒作根本不想再看到此事」、「一款遊戲是用來體驗遊玩，而不是你認為很值錢就把它鎖在塑膠盒裡」。

另外，也有玩家點出其中確實有利潤可圖，舉例來說一款評價9.8分的《薩爾達傳說：曠野之息》售價可以賣到150美元至200美元（相當於4500至6000新台幣），而原價是60美元（約新台幣1800元），扣除鑑定費1200台幣，可獲得50美元的利潤（約新台幣1500元）。

關鍵字：任天堂Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好閃！黃子韜感冒不舒服 「緊抱徐藝洋」充電＞＜

推薦閱讀

任天堂Switch玩家不相信「遊戲評級」　稱：騙局炒作毫無意義

Ubisoft執行長稱《暗影者》讚聲滿滿　曝光「製作費超過34億」

Coldplay演唱會「出軌抓包」變遊戲　網笑：執行長在哪兒

《傳說對決》閃電狼貫穿RPL賽區奪冠　教練放豪語：今年要大滿貫

快訊／《傳說對決》閃電狼頂住「無人吶喊」讓2追4擊敗泰國奪APL冠軍

本季5星好評！《Silent Witch沉默魔女的祕密》特裝版開放預購

《殺戮空間 3》恐又要延期？遭爆要玩家簽「5年保密條款」

賣破1800萬冊《怪獸8號》正式完結...動畫第二季放送開始

《小朋友齊打交2》重製版推出！300元就入手　畫面升級極度好評

溫馨《DOGWALK》免費開放遊玩　可愛狗狗遛男孩引網喊：好真實

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

《小朋友齊打交2》重製版推出

《傳說對決》閃電狼奪世界冠軍！

Ubisoft執行長稱《暗影者》超讚

《鬼滅之刃無限城篇》今上映

《魔物獵人荒野》取消限時歷戰王

Coldplay演唱會出軌抓包變遊戲

Switch 2 Pro控制器設計掀網論

ANK墊底一年從外卡打進四強

新動漫店插旗台中！「鬼滅、巨人」集結

最新新聞

任天堂Switch玩家不相信遊戲評級

Ubisoft執行長稱《暗影者》超讚

Coldplay演唱會出軌抓包變遊戲

《傳說對決》閃電狼貫穿RPL賽區

《傳說對決》閃電狼奪世界冠軍！

《Silent Witch》特裝版開放預購

《殺戮空間 3》恐又要延期

賣破1800萬冊《怪獸8號》完結

《小朋友齊打交2》重製版推出

溫馨《DOGWALK》免費開放遊玩

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366