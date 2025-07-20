快訊／《傳說對決》閃電狼頂住「無人吶喊」讓2追4擊敗泰國奪APL冠軍

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL 2025 總冠軍賽 20日在曼谷國際會議中心舉辦，由GCS賽區 FW 對上 RPL 賽區 EA正面交鋒，爭取冠軍頭銜及20萬美金（約台幣588萬）。而閃電狼不負眾望，儘管在前期被泰國地主隊EA率先拿下2分，甚至在地主隊的優勢下，幾乎無人吶喊加油，但後續就按照他們賽前所說劇本，直接追4分將APL冠軍、20萬美金拿到手，成功替台灣爭光。

▼閃電狼在《傳說對決》APL 2025賽事擊敗泰國，拿下冠軍獎座。（圖／記者蘇晟彥攝）

APL2025（Arena of Valor Premier League 2025）） 選在泰國曼谷舉辦，外卡賽從5月舉辦、淘汰賽則從6月17日開始，一路戰到 7月20日，最終由GCS賽區FW對上RPL賽區EA，兩隊將正面交鋒爭取APL冠軍頭銜。在賽前接受採訪時FW就說過，最好的劇本就是在最終舞台對上EA，若取勝，就可以成為含金量最高的殊榮。

但在開賽後，前兩局由EA迅速拿下，儘管FW在前期都拿到優勢，都被對方找到破口一波帶走。但就如賽前教練林口所說，他們在前面幾局會為了放角色輸掉，但從第三局FW抓到局勢，後續完全沒有掉任何一分，成功頂住在異國、現場完全沒有加油聲的壓力，最終以讓2追4的成績拿下世界冠軍。

Game1 EA勝

EA 在開局時選擇換線，試圖透過卡芬妮給予 NAILIU 凱格路士的發育壓力，然而並未奏效。四分鐘開始第一波團戰，然而 EA 錯誤決策不僅遭到首殺，魔龍路外塔也應聲陷落，FW 取得順風節奏，遊戲時間7分鐘，EA 凱撒路 SRY 出現失誤，雙方在中路外塔展開激戰，FW 取得0換4的團戰，雪球越滾越大，EA 進入死守高地的局面，只能透過若伊分推，雙方拖入魔神凱撒的僵局，FW 試圖在卡芬妮倒下時收掉魔神凱撒，不料被對方打野 NBANK 搶下，EA 藉由凱撒兵的優勢順利推下 FW 的主堡，EA 1:0 取得領先。

Game2 EA勝



在遊戲時間4分鐘時，FW 凱撒路 NAILIU 瑪珈展現對線壓力，SRY 弗洛倫出現重大失誤，凱撒路外塔掉落，FW 取得些微的經濟領先，此後雙方繼續平穩發育，然而在7分鐘時，FW 眾將蹲點，SRY 再次失誤，遭到 WEIZ 古木控制技能，EA 慘遭0換3，FW 藉由團戰順利吃下暗影凱撒和聖光魔龍，將 EA 困在高地塔內，然而雙方的拉扯陷入僵局。在遊戲時間26分鐘時，FW 抓到 EA 中路 QQ 的失誤，開啟魔神凱撒，不料卻慘遭 EA 四打五贏下團戰。在四名成員倒下的狀況下，即便FW成功搶下魔神凱撒也無法逆轉局勢。最終EA 收下比賽勝利，2:0 領先比賽。

Game3 - FW 勝

FW 拿出牛魔王打凱撒路，而 EA 則是以靈靈+明世隱的組合應戰。FW 憑藉著龍馬打野的前期強度，取得了些微的經濟領先，可惜 FW 的轉線出現失誤，在遊戲時間10分鐘時，被 EA 打野 NBANK 抓到失誤，帶走魔龍路的高地塔，此後雙方進入僵局，然而21分鐘時，FW 輔助 WEIZ 出現重大失誤，遭到敵方秒殺帶走，而 ZHAN 也應聲倒下，EA 準備收下魔神凱撒試圖結束這把，卻遭到 FW 中路 ZHENZHE 拉茲一套帶走射手與中路，FW 完成奇蹟團逆轉，FW 依靠魔神凱撒的增益和兵線順利逆轉，扳回一城，EA 2：1 FW

Game4 FW勝

FW 掏出久違的青硯打野，而 EA 則是同樣掏出後期魔王等級的司空震試圖對決後期，然而 FW WEIZ 開局一分鐘就出現失誤，遭到 EA 中路 QQ 的拉茲瞬移一技能推出塔外，首殺掉落，EA 憑藉前期的人頭優勢，保持近兩千的經濟領先，雙方各有小規模的碰撞，都並未能影響戰局，而遊戲時間來到8分鐘時，FW NAILIU 筱清蹲點成功，在中路L草雙雙收下對方的中路以及射手，FW 不僅扳回逆風局勢，更重新掌握自己的節奏，EA SRY 的接連失誤更是導致 FW 的優勢進一步擴大，FW 手感發燙，憑藉暗影凱撒以及青硯的優勢，13 分鐘時推掉主堡，EA 2:2 FW，雙方戰成平手。

Game5 FW勝

FW 拿出冷門角維羅與魔龍路蘭鐸，而 EA 選出了雙射手+提米的養豬陣容，雙方雖然幾乎沒有發生團戰，然而 EA 笨重的養豬陣容卻使的自己的轉線速度遠不如 FW，不停遭到 FW 蠶食鯨吞掉外塔，雙射手的生存空間被不停限縮，而 FW NAILIU 司空震的特化出裝更是讓逆風的 EA 無法招架，FW 憑藉著巨大的陣容優勢開啟魔神凱撒，順利收下，而 SRY 莫拉在自家主堡前慘被時鐘，FW 順利推下主堡，反超比分，FW 3:2 EA，率先進入聽牌局。



