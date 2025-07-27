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《上古卷軸》開發先父爆癌末離職　「時間不多」粉絲哀痛祈福

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda過去曾開發出不少膾炙人口的遊戲作品，像是《上古卷軸4 遺忘之都》就榮獲許多大獎，而素有「上古卷軸之父」的Julian Lefay可說是功不可沒。然而近日卻傳出令人不幸消息，經工作室友人證實他已離開工作，因為癌症末期時間所剩不多，想好好陪伴家人最後時光，讓粉絲哀痛並紛紛送上祈禱祝福。

▼「上古卷軸之父」的Julian Lefay時間所剩不多。（圖／翻攝自OnceLost Games、Bethesda）

▲▼Bethesda 。（圖／翻攝自OnceLost Games）

說到Bethesda就會聯想到令所有玩家瘋狂的《上古卷軸》系列，可說是連78歲阿嬤也深深受到遊戲魅力著迷親自遊玩，但說到遊戲開發就不得不提到素有「上古卷軸之父」的Julian Lefay，關於他過去工作經歷，最早在1994年就擔任《上古卷軸：競技場》首席設計工程師，後續他也參與了1996年《上古卷軸II：匕首雨》和1997年《上古卷軸傳奇：戰鬥尖塔》製作，如果要說《上古卷軸》系列能站穩腳步，他的開發奉獻可說是功不可沒。

雖說他在1998年離開Bethesda，但他在後續與其他開發者共同創立了OnceLost Games，並在2021年與另一位系列開發者Ted Peterson進行了《The Wayward Realms》的募資與開發，並且在去年發起50萬美元（約新台幣1500萬）。

然而近日卻傳出震驚所有粉絲消息，根據OnceLost Games首席執行官朱利安多年好友製作人Ted Peterson在最新影片描述，Julian Lefay目前已經離開工作室，原因是因為他已經與癌症奮戰多年，但如今醫生確認病狀已經來到末期，時間所剩不多，對此他為了能在家人陪伴下度過最後時光，因此決定停止工作，消息一出後讓許多粉絲感到哀痛，並紛紛為他祈禱祝福，希望能好好度過剩下的時光。

關鍵字：上古卷軸Bethesda

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