《法環黑夜君臨》第二彈BOSS來襲　玩家敲碗「律法山羊」加入

記者黃冠瑋／綜合報導

作為一款魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後吸引不少玩家前往挑戰，官方也會定期更新高難度永夜王模式，讓玩家體驗超燃戰鬥，像是先前實裝玩家噩夢「黑夜光騎士」以及夜王「慧心蟲」。官方近日再度宣布７月底將更新第二波永夜之王BOSS，玩家眾所期盼象徵「三頭平衡律法魔物」即將來襲。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》７月底更新第二波永夜之王BOSS。（圖／翻攝自Ｘ／FROMSOFTWARE）

根據官方公告資訊，FromSoftware宣布將推出第二彈「永夜之王」，並且登場時間將定在7月31日，其中先前高難度永夜之王「慧心蟲」也將進行輪替，雖說此次官方並未清楚說明哪一位BOSS首先登場，但根據官方釋出的宣傳圖可以得知將會是「平衡律法的魔物」利普拉。

有玩過普通模式的魂系玩家就會知道，利普拉以其極快速度和兇猛攻擊聞名，並且牠能將多種攻擊模式混合一起，幾乎每次命中都會累積角色的「發狂」值，此外與部分頭目不同，即使鎖定單一目標，利普拉仍有辦法控制大部分戰場區域，因此很考驗玩家靈活走位與放招時機。

不過此次利普拉將會以高難度永夜王模式登場，在此模式下BOSS會進行三階段變化，像是先前黑夜光騎士會轉換型態，對此魂系玩家開始期待利普拉究竟會如何變化，甚至被魔物玩家開玩笑表示，很像《魔物獵人荒野》中的「歷戰王」模式。