ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

賣破1800萬冊《怪獸8號》正式完結...動畫第二季放送開始

記者楊智仁／綜合報導

由松本直也創作的漫畫《怪獸8號》日前在《少年Jump+》平台公開的第 129 話正式迎來最終回，完結消息同步公開作者親自繪製的紀念插圖。儘管漫畫故事劃下結尾，但動畫旅程正要開始，第二季於 19 日晚間展開放送。

▼《怪獸8號》迎來最終回。（圖／翻攝自@ringo_inuS推特）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自推特）

《怪獸8號》以怪獸災害頻繁、被譽為「怪獸大國」的日本為舞台，主角日比野卡夫卡原本立志加入討伐怪獸的「日本防衛隊」，雖曾一度放棄夢想，但因某個契機再次燃起希望、重返戰場。作品自 2020 年 7 月 3 日起於《少年Jump+》連載，至今推出共 15 冊單行本，日本國內累計發行量突破 1800 萬冊。預計最終第 16 卷單行本將於 9 月 4 日發售。

為紀念《怪獸8號》連載完結，官方特設網站現正舉辦故事篇章人氣投票活動，即日起至 8 月 31 日止，讀者每日可投票一次。最受歡迎的篇章將製作成壓克力展示板並進行抽獎贈送。此外《少年Jump+》平台上也展開期間限定的全話免費公開活動，讓新讀者與老粉絲能一同重溫完整劇情。

關鍵字：怪獸8號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

推薦閱讀

本季5星好評！《Silent Witch沉默魔女的祕密》特裝版開放預購

《殺戮空間 3》恐又要延期？遭爆要玩家簽「5年保密條款」

賣破1800萬冊《怪獸8號》正式完結...動畫第二季放送開始

《小朋友齊打交2》重製版推出！300元就入手　畫面升級極度好評

溫馨《DOGWALK》免費開放遊玩　可愛狗狗遛男孩引網喊：好真實

《魔物獵人荒野》「鷺鷹龍」樂高神還原　粉絲敲碗合作推系列

炭治郎聲優20歲雙親逝　淚聲演活《鬼滅》坦言：父母最後禮物

《鬼滅之刃 無限城》票房太強首日狂吸17億日圓！刷新歷史紀錄

《寶可夢》粉絲製「拉帝亞斯」送女友　網羨心形致敬愛情永恆

直擊／GCS「外卡傳奇」ANK止步四強　明泰國內戰再挑戰FW

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃無限城篇》今上映

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

《寶可夢》粉絲製拉帝亞斯送女友

《鬼滅之刃》票房首日17億日圓

《小朋友齊打交2》重製版推出

《魔物獵人荒野》取消限時歷戰王

Steam「特定成人遊戲題材」遭禁

Switch2玩家再傳玩二手遊戲遭Ban

GCS「外卡傳奇」ANK止步四強

炭治郎聲優20歲雙親逝...淚聲演活《鬼滅》

最新新聞

《Silent Witch》特裝版開放預購

《殺戮空間 3》恐又要延期

賣破1800萬冊《怪獸8號》完結

《小朋友齊打交2》重製版推出

溫馨《DOGWALK》免費開放遊玩

《魔物獵人荒野》鷺鷹龍樂高還原

炭治郎聲優20歲雙親逝...淚聲演活《鬼滅》

《鬼滅之刃》票房首日17億日圓

《寶可夢》粉絲製拉帝亞斯送女友

GCS「外卡傳奇」ANK止步四強

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366