賣破1800萬冊《怪獸8號》正式完結...動畫第二季放送開始

記者楊智仁／綜合報導

由松本直也創作的漫畫《怪獸8號》日前在《少年Jump+》平台公開的第 129 話正式迎來最終回，完結消息同步公開作者親自繪製的紀念插圖。儘管漫畫故事劃下結尾，但動畫旅程正要開始，第二季於 19 日晚間展開放送。

▼《怪獸8號》迎來最終回。（圖／翻攝自@ringo_inuS推特）

《怪獸8號》以怪獸災害頻繁、被譽為「怪獸大國」的日本為舞台，主角日比野卡夫卡原本立志加入討伐怪獸的「日本防衛隊」，雖曾一度放棄夢想，但因某個契機再次燃起希望、重返戰場。作品自 2020 年 7 月 3 日起於《少年Jump+》連載，至今推出共 15 冊單行本，日本國內累計發行量突破 1800 萬冊。預計最終第 16 卷單行本將於 9 月 4 日發售。

為紀念《怪獸8號》連載完結，官方特設網站現正舉辦故事篇章人氣投票活動，即日起至 8 月 31 日止，讀者每日可投票一次。最受歡迎的篇章將製作成壓克力展示板並進行抽獎贈送。此外《少年Jump+》平台上也展開期間限定的全話免費公開活動，讓新讀者與老粉絲能一同重溫完整劇情。