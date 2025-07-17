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極度好評《七龍珠Z 卡卡洛特》新DLC！暢遊新舞台「大魔界」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，現正於PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®等平台好評熱賣中的《七龍珠Z 卡卡洛特》已於今天正式發布全新DLC「–DAIMA–魔界大冒險！PART 1」，同步公開版本情報。

▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）

《七龍珠Z 卡卡洛特》為一款動作RPG，玩家將化身為「孫悟空」，在精緻畫面及豐富內容所描繪的《七龍珠Z》世界中，與強敵進行非常人所能的戰鬥、使用舞空術在空中漫遊、享用大量料理，體驗眾多熟悉的七龍珠角色之間的羈絆，玩家將可以在本作中享受從所有角度化身悟空的「超悟空體驗」，遊戲在 Steam 上評價為「極度好評」。

▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）

全新DLC「–DAIMA–魔界大冒險！PART 1」現已發布，包含《七龍珠Z 卡卡洛特》遊戲本篇與全新DLC「–DAIMA–魔界大冒險！組合包」的《七龍珠Z 卡卡洛特 DAIMA EDITION》，以及除了遊戲本篇與全新DLC「–DAIMA–魔界大冒險！組合包」以外，更包含至今所有新篇章及新故事的《七龍珠Z 卡卡洛特 MASTER EDITION》亦已於今天同步發售。

關鍵字：七龍珠Z 卡卡洛特

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