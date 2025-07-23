《明末：淵虛之羽》20小時老實說　「想法」很讚、新手向類魂遊戲

記者蘇晟彥／綜合報導

由 Leenzee 工作室開發、505 Games發行的類魂遊戲《明末：淵虛之羽》將在24日正式發售，本次接受505 Games邀請，搶先體驗完整遊戲內容，目前遊戲進度大約20小時，進度到第三章中間，由於先前已經有試玩版體驗，最基礎的操作內容可以先參考之前的文章，這次將會著重在後續遊戲的心得以及對整體遊戲的感想。

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《明末：淵虛之羽》試玩 玩法豐富、惡意也滿滿的中國風魂系大作



作為一款類魂遊戲，《明末：淵虛之羽》（下簡稱明末）必定會跟許多老前輩（血緣詛咒、黑暗靈魂）、新同學（黑神話：悟空、P的謊言）等等拿來做比較，在先前的試玩片段中曝光後，有些人給出的評價是「融合許多前輩的要素誕生出來的類魂遊戲」，但自己遊玩大約20小時體驗的心得是，《明末》想要讓遊戲的上手難度降低，因此衍生出了很多不同的系統讓遊戲看起來「稍微雜亂」。

在戰鬥方面，《明末》主要是依靠閃避、打出指定攻擊（雙刀可能是打到第六下、單劍可能是打出某個Combo）來獲得「須羽」（類似能量），再透過須羽加強武器的技能，或是施放法術，讓戰鬥的豐富度增加，因此每一個武器都會衍生出自己的戰鬥方式，以記者常使用的雙刀、法術劍為例，雙刀就是必須近身貼住敵人快速打出輕攻擊的連段，透過不斷走位（貼住敵人轉圈圈）來造成傷害，因此對於技術的考驗性就較高，因此在Boss戰遇到攻擊速度較快的對手（例如指揮使：紅嵐、劉承恩）就會有些無力；而法術劍就比較單純，就是可以提高術法的傷害，在比較難打的Boss，記者就會選擇這個「逃課手段」，只需要透過不斷閃避獲得須羽來施放技能，就可以輕鬆通關。

而每個流派都可以透過赤汞（類似經驗值）來進行提升，有些是純粹的技能點數，有些則是不同累積須羽的方式，而《明末》比較友善的地方就是可以免費洗點，因此在前期完全可以自由挑選想要的流派，覺得不順直接洗掉就可以。而如果覺得遊戲難度太高的玩家，也可以透過刷一些比較初階的地圖來獲取赤汞，來增加點數讓基礎數值提高，這樣就可以降低一些Boss的難度（推薦大西營，怪物密度高又簡單刷）。

但必須要說的一個「小缺點」，由於《明末》每個武器並沒有「格檔」這個機制（部分武器可以使用，或是重武器可以透過點點數來獲得），因此戰鬥的打擊感並沒有那麼強烈，遊戲大部分都是輕武器（重武器只有斧類），也不會有玩家想像「噹噹」的那種打擊手感，也不會有那種「鏘鏘」的格檔感，這部分對於喜歡《隻狼》的玩家應該會稍嫌不習慣，取而代之的會像是一連串技能的連招。

▼技能可以隨時洗掉，不需要任何費用，因此初期不需要太擔心亂花點。



▼魂類的遊戲架構這裡大概都有，可以在重生點進行升等（斗轉星羽）、刷新（入夢）、傳送到其他地點（羽渡）等等，此外比較特別是累積心魔值可以換取一些稀有的道具（求施）來讓遊戲更順利。

在武器方面算是滿中規中矩，每一把武器都會有不同能力值以及「武器技能」，除了武器技能外可以額外裝備一個「流派技能」（透過點點數獲得的技能，可以裝備在相對應的武器上），玩家可以自由選擇喜歡的戰鬥類型，因此自己再遊戲的過程中有滿長時間在嘗試自己喜歡的打法，武器除了流派外，還有一個叫做「先神之言」（類似寶石）的系統，主要可以增加一些特定的能力（例如對體型大的敵人傷害較多等等），當裝備到3個指定類型時，還會觸發不同的效果，讓戰鬥的多樣性非常高。

在裝備部分，主要分成玉珮（可以提升某些能力值）、法術、道具三樣，這部分就滿淺顯易懂，值得一提的是，之前在多次訪談中，製作團隊就透露會有一些「比較養眼」的服裝，而遊戲也可以有類似幻化的部分，因此想要怎樣「展現自我」，就是玩家自己的選擇。此外，遊戲內還有一個「淬羽」的功能，這部分就有點類似武器附加額外的屬性（燃燒、凍傷等），但因為記者本身的流派沒有那個方向點，所以在戰鬥時很少使用，這部分就留給玩家自己到遊戲內嘗試囉！

▼不同先神之言會增加不同的武器能力。



▼遊戲內的服裝特色滿明顯，要怎樣打扮完全由玩家決定，可以是正義凜然的女俠，或是準備被擄走的新娘裝（羞）



▼這套「新娘裝」在進入到雪山後就可以拿到。



最後在劇情上，我覺得依照目前看下來，是《明末》最讓我印象深刻的地方，遊戲主題以非常濃厚的中國風為主，再搭配上巴蜀方言的配音，在前期遇到的幾個Boss（例如殺人頭陀、陸紅柳）等等，透過幾個小小的劇情對話將整個遊戲串聯在一起，遊戲中的npc、提示也會逐漸揭露主角的身分為何，讓人會有一直想要玩下去的念頭。而且遊戲內時常會有NPC的對話，這些對話會揭露一些隱藏地點，或是要特別注意的事件，因此千萬不要錯過每一個NPC的內容，以免某些可以增強的道具就拿不到～

而遊戲原則上是以「線性」作為主軸，但是並不是每一隻Boss、每一個地點都要去探索（例如前面蜀王祀打完後就可以自由選擇要先打陸紅柳還是大蜘蛛），原則上大約15-20分鐘就會有一個重生點，也不會到特別困難要一直重跑，而前期可能會有一些關注的門，通常是走到迷宮尾聲就可以打開，藉此方便去打Boss。

整體來說，《明末》算是一款中上偏佳的遊戲，看得出有想要前進路線的類魂遊戲，每一個部分都有一點小缺陷，但整體問題不大，故事豐富度也夠支撐玩家想要繼續破關的動力、遊戲的難度也不為讓劇情黨的玩家卻步，對於想要挑戰難度的也可以使用一些「比較哈扣」的武器進行，端看玩家選擇。當然，製作組在開發時期就說過，想要保有一些「清涼」服裝，他們也實際做到，因此要以怎樣的裝扮冒險，就全看玩家自由決定～

《明末：淵虛之羽》將於24日正式上線，特典版將附贈黑白無常套裝包。

※特典內附贈的赤汞精華可以滿大幅提升等級，如果想要好好體驗遊戲的建議不要太早使用