《明末：淵虛之羽》試玩　玩法豐富、惡意也滿滿的中國風魂系大作

記者蘇晟彥／綜合報導

由中國靈澤科技開發、505 Games 發行的魂系動作遊戲《明末：淵虛之羽》（WUCHANG: Fallen Feathers）在1月底舉辦媒體試玩會，開放序章內容（約4小時）提供體驗，但由於不擅長魂系，這次僅打到第三個王門前，但整體來說，遊戲僅在初期就有超多內容可以研究，在試玩階段完全沒辦法一一體會，但相較於剛釋出時的預告，《明末：淵虛之羽》已經呈現一個玩法非常多樣，適合喜歡魂類遊戲的玩家再次挑戰自己的機會！

＊以下截圖皆為開發中畫面＊

▼《明末：淵虛之羽》有非常多種流派可供玩家選擇，故事性也以融合非常典型的中國神話。



《明末：淵虛之羽》故事發生在巴蜀之地，此時正值黑暗動盪的明末，戰事四起，一場神秘的疫病「羽化病」催生了妖怪一般的生物。玩家化身為無常，一位失憶的女俠，在遭受可怕的羽化症折磨的同時重拾自己飄渺的過去。探索巴蜀的黑暗深處，打倒敵人以獲得新技能並強化武器裝備。奉獻稀有的赤汞來強化戰鬥能力，在動作感十足的冒險中開發全新戰技，利用強大的材料改裝武器，打造適合自己的獨特戰鬥風格。

先從故事講起，《明末：淵虛之羽》從各方面來看，就徹底鎖定「中國傳統文化」，不管是故事設定、遊戲的武器選擇等等，處處都能看到這些影子，以記者自己試玩的過程中遇到的幾隻Boss，尤其第一隻「吃人頭陀」就以京劇為元素融合，在戰鬥時的招式可以看到各種身段、唱腔， 打起來會有一種很「洗腦」的節奏感，後續許多王也因為都受到與化病影響，其實根柢都還是人類，因此各種「道地」口音也會讓玩家有很強的沉浸感。

在戰鬥系統方面，相較於注重「格擋」，更偏向於注重「閃避」，在初期、部分武器上面，並沒有辦法直接使用格擋，必須透過類似天賦樹的系統點出來，而且閃避成功更會獎勵能使用法術的「須羽」（可以想像成要消耗的法術點數），因此在對戰Boss前，能夠抓準放招的頻率進行閃避，再搭配上可以遠遠丟招的法術，就能讓整體戰鬥輕鬆不少。

不管是Boss、小怪，都能從背後進行類似刺殺的大幅度傷害，也能透過重擊等方式累積，當敵方出現「剎」就可以進行攻擊，這個系統在部分的Boss會變得非常實用，以序章遇到的第二隻王「羽化祭司」來說，在攻擊中間會出現許多可以進行背刺的機會，記者前期抓不太準時機就GG滿多次，但後期在官方的提醒下，就讓戰鬥輕鬆不少。

正如上面所述，遊戲屬於前期比較困難，但後期透過天賦樹的成長，獲得格擋技能、更多的須羽獎勵，因此後期，甚至是類似農等級（累積精華）就可以降低遊戲難度；而裝備系統跟一般的魂類遊戲一樣，能夠裝備兩種武器（分別有不同技能）、玉珮（增加特殊狀態）及四種法術，因此可以預見，在遊戲上市後一定會出現很多「特別流派」，此外，遊戲中還有「粹羽」系統，能替不同的武器帶來各種異常狀態攻擊，但礙於時間，並沒有辦法在體驗階段好好研究。

武器部分在目前則有看到長刀、斧頭、雙刀、長槍、單手劍五種，每個武器擅長的輕、重攻擊不太一樣，但能夠透過切換武器（兩種）進行連段攻擊，相信之後可以看到各種華麗的連技。

遊戲中有一個比較特殊的機制叫做「心魔」，當死掉一定次數後心魔值就會滿，會在玩家最後一次死亡的地點誕生心魔，身上也會多出一個特殊狀態（增加傷害、增加被攻擊傷害），這就像一把雙面刃，要怎樣運用由玩家決定，只要不要將心魔消滅，這個狀態就不會消失，因此對於自己「身法」有興趣的玩家，也可以透過這個機制大幅增加傷害，加快戰鬥節奏。

▼心魔會在死掉到一定次數後出現。

▼遊戲中的休息點跟大多數魂系遊戲一樣，有著升等、整理道具等等用途。



總結一下試玩的心得，由於遊戲還在開發階段，預定在2025年上市，目前還有滿多值得探索的地方，當然在試玩時是使用PC，優化部分還有待商榷（例如有些地方可能會卡BUG），但距離上市時間還有一段時間，相信在第一波反饋後團隊也能進行修改。

但遊戲的難度在前期稍微偏高，再加上遊戲的「設計」很像黑魂，地圖上充斥滿滿的惡意感（例如轉角遇到愛），迷宮設計也偏向複雜，一不小心就會迷路，加上魂點明顯偏少，兩個點中間的路程也偏長，所以初期的挫敗感會滿明顯。美術風格應該算是相對通俗，是東方人看到很多中國傳統的元素融合在裡面，整體設計也偏向開放，要打哪些王、跳過哪些，都可以隨玩家喜好決定（例如試玩階段挑戰完第二隻Boss後，可以自己決定要先攻略哪個區塊），透過天賦後也可以逐漸降低遊戲難度，在自由度部分給予非常多彈性。

不過根據官方說法，在遊戲內有非常多「養眼」的服飾，像是初期就可以拿到一套「女眷套裝」，該騷的地方有、該有難度的地方也有，遊戲的玩法非常彈性，相信一定可以滿足各類遊戲玩家的需求。