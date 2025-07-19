《寶可夢》粉絲製「拉帝亞斯」送女友　網羨心形致敬愛情永恆

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，連帶像是寶可夢集換式卡牌《TCG》也受粉絲們熱烈喜愛。對此就有粉絲為了送女友生日禮物，於是借鑑了《TCG》中拉蒂歐斯與拉蒂亞斯GX卡自製了3D模型，以此象徵他們之間愛情守護與永恆，愛心形狀引起許多網友羨慕並給予祝福。

▼《寶可夢》粉絲自製拉帝歐斯和拉帝亞斯模型送女友。（圖／翻攝自Reddit／Schindi11）

事情其實是，一位《寶可夢》粉絲Schindi11最近分享了一份關於送給女朋友的可愛生日禮物，由於他非常喜愛《寶可夢》於是他突發奇想決定自己動手製作，為心愛之人準備一個可愛的拉帝歐斯和拉帝亞斯模型。從分享的圖片可以看到模型拉帝歐斯和拉帝亞斯的頭彼此互靠在一起，呈現了愛心形狀，其實靈感源源自寶可夢集換式卡牌遊戲《拉帝歐斯和拉帝亞斯-GX》。根據Schindi11介紹，他使用3D列印機設計了這個模型，然後用噴槍精心繪製，最終呈現出令人驚嘆的效果。

如果有時常在關注《寶可夢》粉絲就會知道拉帝歐斯和拉帝亞斯被稱為永恆，是龍／超能力系傳奇寶可夢，最初出現在第三代寶可夢遊戲中。這兩隻寶可夢都沒有正式進化，後續官方也推出《寶可夢》劇場版水都的守護神，其中拉帝歐斯和拉帝亞斯就有登場，在劇中為了保護拉帝亞斯和奧多馬雷，拉帝歐斯犧牲了自己，在當時可說是哭翻了許多網友，因此拉帝歐斯和拉帝亞斯也被視為無私的守護象徵。

而此次Schindi11會選擇拉帝歐斯和拉帝亞斯，想必他是想向女友表示，「彼此之間愛情，由我來守護」，如此用心策畫，讓這則貼文在不到一天的時間內就獲得了超過6,000個讚，也讓許多網友非常羨慕並紛紛給予他們祝福。