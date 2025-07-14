《七龍珠》40周年！全球首間專賣店東京登場　限定周邊將亮相

記者楊智仁／綜合報導

由知名作家鳥山明所創作《七龍珠》在全世界都擁有大批粉絲，時至今日相關動畫、周邊、遊戲等 IP 仍不斷推出。為慶祝《七龍珠》系列誕生 40 周年，全球首間官方「DRAGON BALL STORE」也預計將於 2025 年秋季在日本東京正式開幕。

《七龍珠》在所有漫畫迷心中的地位難以撼動，漫畫全球銷售超過 4.2 億冊，動畫系列在全球 80 個以上國家播送，被認為是世界最受歡迎的作品。而在日本《七龍珠》推出過許多限定快閃店，JUMP SHOP 也可以買到許多官方周邊，不過粉絲們還是希望能有一間專屬的《七龍珠》店鋪，如今這個願望即將成真。

根據官方公告「DRAGON BALL STORE」預計將於 2025 年秋季在日本東京正式開幕，商店販售多款與《七龍珠》相關的獨家限定商品與周邊，至於店鋪具體地點、販售品項以及營運資訊，之後會透過專屬網站及社群媒體陸續公布。