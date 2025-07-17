網選最佳春番！《賽馬娘》小栗帽熱血登頂、《藥師少女》上榜

記者楊智仁／綜合報導

2025 春番儘管沒有像夏天那麼多霸權作品，不過還是有許多好動畫值得粉絲們細細品味，日前 Anime Corner 也釋出春番排行榜，在 5 萬多張票數當中《賽馬娘 灰髮灰姑娘》、跨季續播《藥師少女的獨語》位居前兩名。

《賽馬娘 灰髮灰姑娘》以 5.71% 得票率排在第一名，講述名叫小栗帽的馬娘從鄉村崛起到市中心的故事，小栗帽宛如灰姑娘從不被人看好到力剋眾多強敵，搖身一變成為眾所矚目的新星每戰都讓人充滿期待，最後玉藻十字對決更是熱血沸騰，無論何時《賽馬娘》們努力向前奔跑的故事總是扣人心弦，接下來小栗帽新戰鬥舞台是「日本盃」聚集的海外對手們，動畫將於 2025 年 10 月開始播放。

跨季續播《藥師少女的獨語》獲得 5.03% 得票率排名第二，本季劇情進展快速、過去埋下的伏筆也步步揭開，關於壬氏以及皇室真相明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠沉重的秘密，再配上最後一集尾聲的反轉讓粉絲們破涕為笑。《藥師少女的獨語》第二季完結後也馬上宣布動畫續篇製作確定。

本次春番排名包含「凸變英雄X、紫雲寺家的兄弟姊妹、黑執事綠之魔女篇、炎炎消防隊 參之章、WITCH WATCH 魔女守護者、正義使者- 我的英雄學院之非法英雄、男女之間存在純友情嗎？（不，不存在！）」等等，更多詳細排名可以至 Anime Corner 查詢。