Switch 2 Pro控制器設計掀網論　拆解專家不看好揭「修理麻煩」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著Switch2 於全球各地開賣，任天堂可說是佔據了各家媒體版面，不僅Switch2成為玩家目前最喜愛的主機，連帶Switch2 Pro控制器也成大家討論焦點。然而對於科技維修專家卻表示，不太看好Switch2 Pro控制器的設計規格，只因拆解過程相當繁瑣，再加上機殼的電池處在控制器最深處，因此修理起來格外麻煩。

▼Switch2 Pro控制器設計，維修時相當麻煩。（圖／翻攝自YouTube／iFixit）

事情其實是，一名以分享最新科技拆解和維修影片而聞名的 YouTuber iFixit近日發表了 關於Nintendo Switch 2 Pro 控制器的看法，他認為雖然大多數評論都對這款控制器持正面評價，但本身機殼設計仍存在一些問題，因此對於Switch2 Pro控制器評價相當不看好。

從影片中可以看到 iFixit 拆解過程時，就會感到相當棘手，因為任天堂把打開內部的螺絲藏在了控制器面板下，因此要維修內部構造就必須先把外殼拆解下來。雖說可以直接手部拆解，但面板上還存在一些添加的塑料夾層和固定膠，導致拆解時相當費工，再加上如果用過1代控制器的玩家就會知道，本身控制器上的搖桿使用過久後容易偏移，往往都需要暴力拆解才能打開，因此讓 iFixit認為與其維修，倒不如直接購買全新設備來的更加容易。