《英雄聯盟》MSI最終戰！Gen.G生死局超穩實力擊倒T1奪冠

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽今日來到最高舞台，由兩支頂級韓國戰隊 T1 與 Gen.G 要來爭奪冠軍榮耀。雙方鏖戰至第五局，Gen.G 穩紮穩打小團營運一點一滴累積優勢，T1 陣容陷入落後中期無法突破，最終 Gen.G 生死戰中擊敗 T1 成功奪下冠軍，連續兩年都登上 MSI 王座。

Gen.G 先前五局大戰中擊倒 T1 率先取得決賽門票，而落到敗部的 T1 再度成為 LPL 隊伍的惡夢，生死局打敗 AL 準備再度挑戰韓國最強之盾。前兩局 Faker 招牌球女豪取 7/0/10 戰績，Gen.G 則祭出招牌大男陣予以回應，雙方戰成 1-1 平手，第三局 T1 關燈叫羊的 Combo 起到非常好的效果，團戰完美 AOE 瓦解對手陣型率先取得聽牌。

絕境之下 Chovy 暗影君王維克特登場，18 分鐘取得對位領先 1.7k 的超好發育，20 分鐘亞塔坎 Gen.G 先抓死 Faker 後，Ruler、Chovy 一擁而上雙 C 發力團戰將 T1 全滅，果然這場頂尖對決還是要到第五局才能分出勝負。

生死戰小團 Gen.G 一點一滴取得優勢，21 分鐘 T1 想抓時間差主動開啟亞塔坎，Gen.G 趕來速度很快，不僅搶下物件拿下人頭，勝負天秤傾斜瞬間經濟來到 4k。26 分鐘 T1 鱷魚閃現進場想配合隊友將人秒殺，然而傷害不夠 Gen.G 順勢反擊吃下巴龍比賽失去懸念，最終 Gen.G 3-2 擊倒 T1成功捧起 MSI 的冠軍獎盃，中路 Chovy 則奪得 FMVP。