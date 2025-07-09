美年輕人遊戲支出大減25%　分析師：求職困難、信用卡違約高

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒引述市場研究公司 Circana 的數據報導，美國年輕人今年在電玩遊戲上的支出比去年同期減少了 25%。2025年 1 月至 4 月間，18 至 24 歲年齡層整體消費下降了 13%，其中配件、科技產品與家具類分別下滑了 18%、14% 及 12%，但跌幅最大的類別是電玩遊戲。

▼美年輕人遊戲支出大減25%。（圖／資料照）

外媒分析這一趨勢背後原因為「一連串經濟困境」，包括畢業生求職困難，以及 18 至 29 歲族群信用卡違約率居高不下，「年輕畢業生面臨更艱難的就業市場，數百萬借款人需重新開始償還學生貸款，根據紐約聯邦儲備銀行的數據顯示，過去一年信用卡違約率上升到疫情前以來的最高點，18 至 29 歲族群尤其嚴重。」

與此同時電玩價格也在上升，一些遊戲廠商已將遊戲售價提升至 80 美元，主機本身價格也上漲，遊戲內付費機制也越來越激進，Circana 分析師 Mat Piscatella 表示，玩家依然在玩遊戲，但更傾向使用現有裝置上的免費遊戲。這份報告出爐之際，遊戲產業儘管整體營收創新高，卻陷入大規模裁員的動盪，光是 2025 年上半年，就已有 2,800 名遊戲開發人員失業，加上 2024 年裁員 14,600 人，2023 年裁掉 10,500 人。這還不包括日前震撼外界的消息「 微軟計劃裁員約 9,100 人」包含 Xbox 相關遊戲部門。