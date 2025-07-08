想買Switch2看這！任天堂合作CPBL　出示明星賽門票抽購買資格

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂Switch 2將在10日凌晨正式在台灣上市，除了經銷商、小賣店摩拳擦掌外，任天堂台灣官方也與CPBL合作，只要出示2025中華職棒明星賽票券，就有機會抽中購買資格，將《瑪利歐賽車：世界》主機同捆包買回家；此外，PChome 「Nintendo Switch 品牌旗艦館」將和官方同步開賣，後續也將穩定供貨，讓大家這次不需要再為了搶主機煩惱。

▼任天堂與CPBL合作，只要出示2025明星賽票券，就可以抽Switch2購買資格。（資料照／記者蘇晟彥攝）



任天堂官方與CPBL（中華職棒）合作，即日起至7月17日，只要透過報名表單填寫，出示2025年中華職棒明星賽票券，就可以抽中購買資格整理券資格，幸運中選的玩家將可以在18、19日於CPBL商店購買，但要特別注意，必須持有這兩天的入場門票才能進行購買。而明星賽兩日於CPBL SHOP巨蛋旗艦店消費不限金額，即贈「無敵星星紓壓球」 兌換券，將可以在大巨蛋B2之「Nintendo Switch 2 體驗攤位」進行兌換。

此外，受惠於Switch 2預購買氣與PlayStation年度活動助攻，顯見暑假電玩商機正式引爆。PChome 指出，「Switch 2」新品消息釋出當週即強勢空降全站熱搜榜冠軍，統計6月關鍵字搜尋量更飆破5萬次。挾帶這股強勁買氣，站上首週預購量即超越Switch 1預購總量，至今累積預購量已突破上萬大關，預購情況空前踴躍！為迎接這波新機熱潮，PChome 24h購物「Nintendo Switch 品牌旗艦館」將同步官方開賣，後續也將穩定供貨，逐步滿足市場廣大玩家的需求。