Steam Deck玩家因「多指困擾」求幫助　網熱心狂送3D列印搖桿

記者黃冠瑋／綜合報導

對於一般玩家而言，如果遇到高難動作遊戲時，真恨不得自己多出一雙手來輕鬆破關，但對於天生多指的玩家來說就不見得是件好事。對此就有一位患有多指症的Steam Deck玩家Alpha-Quartz因手指碰不到按鍵向網上尋求建議，於是引來大批網友熱心協助，並紛紛送上自己所設計的3D列印搖桿，讓他能舒適體驗遊戲。

▼多指症的Steam Deck玩家尋求網上幫助。（圖／翻攝自reddit／Alpha Quartz）

事情其實是，在國外Reddit論壇上一名Steam Deck玩家Alpha-Quartz向大批網友發起協助，由於他自己本身患有多指症，導致他比一般人還多出一根大拇指，讓他無法碰到Steam Deck左側的類比搖桿。消息一出也引來大批網友暖心祝福，對此網友們也不負眾望，發揮愛心並紛紛為他設計3D列印搖桿，甚至願意直接寄給他，讓他本人親自挑選適合的輔助按鍵。

對此，本尊也為這些網友的協助與鼓勵感到相當動容，他也表示原本預期只有4、5人回應，但他也沒想到居然會有超過100位社群玩家願意提供他幫助。當然也有不少網友質疑為何他不把多餘的手指進行切除，對此本人也表示其實他的父母有詢問他要不要進行手術，但他自己覺得很酷並且兩隻拇指是都能活動因此決定保留。後續他也提到多指也不全都是不便，像是在遊玩格鬥遊戲的時候，他就可以運用多指優勢快速切換招式，讓敵人措手不及。